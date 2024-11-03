Последствия ночной атаки "шахедов" на Киевщину: повреждения зафиксированы в пяти районах области

В пяти районах Киевской области зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Киевщина продолжает ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на 3 ноября. Пострадавших в результате вражеской "шахедной" атаки нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют.

По состоянию на 17:30 зафиксировано повреждение инфраструктуры и транспортных средств в 5 районах области.

По словам Кравченко, повреждены:

фасады и окна в квартирах 7 многоэтажных жилых домов в трех районах;

6 частных домов;

21 легковое авто, одно из которых уничтожено;

2 хозяйственные постройки;

ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки в 6 местах.

Напомним, что в ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed .

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