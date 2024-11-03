Последствия ночной атаки "шахедов" на Киевщину: повреждения зафиксированы в пяти районах области
В пяти районах Киевской области зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей.
Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Киевщина продолжает ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на 3 ноября. Пострадавших в результате вражеской "шахедной" атаки нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют.
По состоянию на 17:30 зафиксировано повреждение инфраструктуры и транспортных средств в 5 районах области.
По словам Кравченко, повреждены:
- фасады и окна в квартирах 7 многоэтажных жилых домов в трех районах;
- 6 частных домов;
- 21 легковое авто, одно из которых уничтожено;
- 2 хозяйственные постройки;
- ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки в 6 местах.
Напомним, что в ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed .
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