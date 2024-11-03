РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7809 посетителей онлайн
Новости Война
2 036 0

Последствия ночной атаки "шахедов" на Киевщину: повреждения зафиксированы в пяти районах области

Наслідки ворожої атаки на Київщину 3 листопада

В пяти районах Киевской области зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых вражеских целей.

Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Киевщина продолжает ликвидацию последствий вражеской атаки в ночь на 3 ноября. Пострадавших в результате вражеской "шахедной" атаки нет. Попадания в объекты жилой или критической инфраструктуры отсутствуют.

По состоянию на 17:30 зафиксировано повреждение инфраструктуры и транспортных средств в 5 районах области.

По словам Кравченко, повреждены:

  • фасады и окна в квартирах 7 многоэтажных жилых домов в трех районах;
  • 6 частных домов;
  • 21 легковое авто, одно из которых уничтожено;
  • 2 хозяйственные постройки;
  • ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки в 6 местах.

Напомним, что в ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed .

Смотрите также: В результате атаки "Шахедов" на Киев поврежден корпус и общежитие университета им.Шевченко. ФОТО

Автор: 

Киев (25791) Воздушные атаки на Киев (804) Шахед (1229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 