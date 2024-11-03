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Новини Війна
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Наслідки нічної атаки "шахедів" на Київщину: пошкодження зафіксовані в п’яти районах області

Наслідки ворожої атаки на Київщину 3 листопада

У п'яти районах Київської області зафіксовано пошкодження від падіння уламків збитих ворожих цілей. 

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Київщина продовжує ліквідацію наслідків ворожої атаки в ніч на 3 листопада. Постраждалих внаслідок ворожої "шахедної" атаки немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні.

Станом на 17:30 зафіксовано пошкодження інфраструктури та транспортних засобів у 5 районах області.

За словами Кравченко, пошкоджено:

  • фасади та вікна у квартирах 7 багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;
  • 6 приватних будинків;
  • 21 легкове авто, одне з яких знищено;
  • 2 господарчі споруди;
  • ліквідовано пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки в 6 місцях.

Нагадаємо, що у ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed. 

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Автор: 

Київ (19788) Повітряні атаки на Київ (861) Шахед (1232)


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