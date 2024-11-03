Наслідки нічної атаки "шахедів" на Київщину: пошкодження зафіксовані в п’яти районах області
У п'яти районах Київської області зафіксовано пошкодження від падіння уламків збитих ворожих цілей.
Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Київщина продовжує ліквідацію наслідків ворожої атаки в ніч на 3 листопада. Постраждалих внаслідок ворожої "шахедної" атаки немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні.
Станом на 17:30 зафіксовано пошкодження інфраструктури та транспортних засобів у 5 районах області.
За словами Кравченко, пошкоджено:
- фасади та вікна у квартирах 7 багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;
- 6 приватних будинків;
- 21 легкове авто, одне з яких знищено;
- 2 господарчі споруди;
- ліквідовано пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки в 6 місцях.
Нагадаємо, що у ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed.
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