Наслідки нічної атаки "шахедів" на Київщину: пошкодження зафіксовані в п’яти районах області

У п'яти районах Київської області зафіксовано пошкодження від падіння уламків збитих ворожих цілей.

Про це у соцмережі Facebook повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Київщина продовжує ліквідацію наслідків ворожої атаки в ніч на 3 листопада. Постраждалих внаслідок ворожої "шахедної" атаки немає. Влучання в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури відсутні.

Станом на 17:30 зафіксовано пошкодження інфраструктури та транспортних засобів у 5 районах області.

За словами Кравченко, пошкоджено:

фасади та вікна у квартирах 7 багатоповерхових житлових будинків в трьох районах;

6 приватних будинків;

21 легкове авто, одне з яких знищено;

2 господарчі споруди;

ліквідовано пожежі трав'яного настилу та лісової підстилки в 6 місцях.

Нагадаємо, що у ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed.

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