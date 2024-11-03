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В результате атаки "Шахедов" на Киев поврежден корпус и общежитие университета им.Шевченко. ФОТО

В результате атаки "Шахедов" на Киев был поврежден корпус и общежитие университета им. Тараса Шевченко. В частности, из-за повреждения на дистанционку временно переходит институт международных отношений КНУТШ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Учебно-научного института международных отношений КНУТШ.

"Преподаватели, сотрудники и студенты УНИМО! Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения. Ближайшую неделю, с 4 по 8 ноября, все занятия переводятся в дистанционную форму", - говорится в сообщении.

Также с 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

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В соцсетях пишут, что в институте выбиты окна и двери, повреждены соседние объекты.

інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів

Источники фото: УП и фейсбук-страница Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Автор: 

повреждение (171) Университет (247) Воздушные атаки на Киев (804)


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Топ комментарии
+9
Навіщо мажорчикам скидатись, коли є бюджет?
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03.11.2024 14:55 Ответить
+8
оманські домовленості ...
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03.11.2024 15:06 Ответить
+3
https://youtu.be/RU1rE6gd2VI?si=nfaYIUXtrUPbYsay..... .

Задача Голобородько обыдлячивание Украины...

Типа Термос Тормоз,а не ТОМОС....🔱❤️🖤🔱🥇🕊️🇺🇦
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03.11.2024 15:12 Ответить
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У КІМО мажорчики навчаються, то можуть скинутися для альма-матер і вікна швидко поміняють...
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03.11.2024 14:50 Ответить
Навіщо мажорчикам скидатись, коли є бюджет?
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03.11.2024 14:55 Ответить
А вдарити у відповідь по москві що заважає?
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03.11.2024 14:59 Ответить
оманські домовленості ...
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03.11.2024 15:06 Ответить
https://youtu.be/JZRKc7wU87U?si=0e-lM9GGMEq-pUZB ...атака на бизнес Порошенко со стороны Голобородько..
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03.11.2024 15:00 Ответить
Нє, ну це вже повний пундуц...
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03.11.2024 15:09 Ответить
https://youtu.be/RU1rE6gd2VI?si=nfaYIUXtrUPbYsay..... .

Задача Голобородько обыдлячивание Украины...

Типа Термос Тормоз,а не ТОМОС....🔱❤️🖤🔱🥇🕊️🇺🇦
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03.11.2024 15:12 Ответить
Ну там же в гуртожитку військові НАТО!
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03.11.2024 15:54 Ответить
Пошкодили? Та це розхирачили.
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03.11.2024 16:39 Ответить
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04.11.2024 11:28 Ответить
 
 