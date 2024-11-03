В результате атаки "Шахедов" на Киев поврежден корпус и общежитие университета им.Шевченко. ФОТО

В результате атаки "Шахедов" на Киев был поврежден корпус и общежитие университета им. Тараса Шевченко. В частности, из-за повреждения на дистанционку временно переходит институт международных отношений КНУТШ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Учебно-научного института международных отношений КНУТШ.

"Преподаватели, сотрудники и студенты УНИМО! Сегодня в результате вражеской атаки пострадал наш Институт. Учебный корпус и общежитие получили повреждения. Ближайшую неделю, с 4 по 8 ноября, все занятия переводятся в дистанционную форму", - говорится в сообщении.

Также с 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

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В соцсетях пишут, что в институте выбиты окна и двери, повреждены соседние объекты.











Источники фото: УП и фейсбук-страница Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.