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Ночная атака "шахедов": силы ПВО сбили все БПЛА, угрожавшие Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed. Обломки дронов упали в двух районах столицы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Этой ночью враг в очередной раз атаковал дронами Киев: они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах.

"В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов. Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице", - сообщил Попко.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожаров и пострадавших - нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возникли пожары из-за падения обломков российского дрона

Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки

Автор: 

Киев (25791) Воздушные атаки на Киев (804)


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Топ комментарии
+14
Про які мемуари йде мова ,
коли Зе навіть писати не вміє ,
але за бабло напише ,
якийсь Литвин )
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03.11.2024 08:55 Ответить
+10
Дякувати ЗСУ, що збили всі шахеди. Але сьогодні, як тільки стемніє ворог їх запустить знову, завтра знову, післязавтра..., бо він тупо кошмарить наляканий народ. Люди біжать ховатися в бомбосховища, а більшість навіть не раагує на ці тривоги. Мені цікаво, а в бомбосховищах є телевізори, щоб нарід не переставав дивитися потужний марафон і Потужного Боневтіка, який там буде репетувати, що все добре, що ось-ось... і що у всьому винні США і НАТО?
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03.11.2024 08:19 Ответить
+6
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03.11.2024 08:22 Ответить
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Дякувати ЗСУ, що збили всі шахеди. Але сьогодні, як тільки стемніє ворог їх запустить знову, завтра знову, післязавтра..., бо він тупо кошмарить наляканий народ. Люди біжать ховатися в бомбосховища, а більшість навіть не раагує на ці тривоги. Мені цікаво, а в бомбосховищах є телевізори, щоб нарід не переставав дивитися потужний марафон і Потужного Боневтіка, який там буде репетувати, що все добре, що ось-ось... і що у всьому винні США і НАТО?
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03.11.2024 08:19 Ответить
На рахунок телевізорів не знаю. А от барабани і овочерізки мають бути!
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03.11.2024 10:25 Ответить
Только не понятно почему сбивают над Киевом а не при подлете к городу. Ето не ракета для сбития которой нужно концентрировать ПВО в одном месте
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03.11.2024 08:20 Ответить
Мабуть фахівці з ППО не читають форум А якщо серйозно - вони зараз летять на достатньо великій висоті і кулемети їх не двстають. Вони ж теж вчаться. А якщо збивати ракетами - ви починаєте обурватися. От і збивають там, де є можливість. І, потім, а хто сказав, що не намагалися збити раніше?
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03.11.2024 10:31 Ответить
...візьміть звичайну топографічну карту... циркулем накресліть коло навкруги Києва... розрахуйте дальність використання зенітних (кулеметних) розрахунків... і більш задавати питання не будете!!! А просто півтори -дві тисячі зенітно-кулеметних розрахунків. І це ще з урахуванням ..що шахеди летять низько.. А якщо високо... то їх тяжко вразити. Гепардів всій Німеччині не хватить... щоб прикрити таке місто як Київ...
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03.11.2024 11:02 Ответить
Почему же мы тогда не можем бить дронами по моцкве которая в три раза больше чем Киев?
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03.11.2024 11:11 Ответить
Якими? Тим мільйоном, що Бубачка випиляв з мільярду дерев?
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03.11.2024 11:28 Ответить
..а от з цим питання..і частково з тим..яке Ви задавали ... звертайтеся на Грушевського. Там сидить уйоб@ок 150-ти сантиметровий !! От він Вам потужно і розповість..як..коли..чому..і хто!!! Можете також задати запитання 73-м відсоткам таких же уйоб@ів...в додачу ще й дурноголових...яких дуже багато зараз ходить по вулицям і теренам України... )))
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03.11.2024 11:32 Ответить
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03.11.2024 08:22 Ответить
Про які мемуари йде мова ,
коли Зе навіть писати не вміє ,
але за бабло напише ,
якийсь Литвин )
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03.11.2024 08:55 Ответить
ви хоч одного прихильника зеленського який адекватний зустрічали? і я не зустрічав....
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03.11.2024 09:06 Ответить
.... зустрічав... розмовляв... чув... а твій Порох... переставав слухати.... слина заважала бачити опонента...)))
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03.11.2024 11:06 Ответить
Навряд чи чмоніни мемуари ще когось зацікавлять, тим паче що його одразу покинуть лікувати і він швидко сторчиться на кабо верде.
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03.11.2024 09:47 Ответить
явно цель телевышка! орки хотели погрузить страну в хаос без видосов зе и шмарафонщиков
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03.11.2024 09:01 Ответить
!
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03.11.2024 10:18 Ответить
ВОЙНА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДЕНЬГИ ЕСТЬ ПРОСТО НАРОДЫ НЕ СИЛЬНО ИХ ТРЕБУЕТ !)
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03.11.2024 10:19 Ответить
 
 