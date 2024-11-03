Ночная атака "шахедов": силы ПВО сбили все БПЛА, угрожавшие Киеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 3 ноября российские оккупанты несколькими волнами атаковали Киев ударными беспилотниками Shahed. Обломки дронов упали в двух районах столицы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Этой ночью враг в очередной раз атаковал дронами Киев: они были запущены преимущественно с северо-восточного направления. На Киев БпЛА заходили разными курсами и снова на очень малых высотах.

"В течение ночи воздушная тревога в городе объявлялась дважды и суммарно длилась пять с половиной часов. Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице", - сообщил Попко.

В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. Пожаров и пострадавших - нет.

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