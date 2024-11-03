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Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ пошкоджено корпус та гуртожиток університету ім.Шевченка. ФОТО

Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ було пошкоджено корпус та гуртожиток університету ім. Тараса Шевченка. Зокрема, через пошкодження на дистанційку тимчасово інститут міжнародних відносин КНУТШ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУТШ.

"Викладачі, співробітники та студенти ННІМВ! Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень. Найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму", - йдеться у повідомленні.

Також з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Також читайте: Нічна атака "шахедів": сили ППО збили всі БпЛА, які загрожували Києву. ФОТОрепортаж

У соцмережах пишуть, що в інституті вибито вікна та двері, пошкоджено сусідні об'єкти.

інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів
інститут Шевченка після атаки Шахедів

Джерела фото: УП та фейсбук-сторінка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Автор: 

пошкодження (174) Університет (185) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+9
Навіщо мажорчикам скидатись, коли є бюджет?
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03.11.2024 14:55 Відповісти
+8
оманські домовленості ...
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03.11.2024 15:06 Відповісти
+3
https://youtu.be/RU1rE6gd2VI?si=nfaYIUXtrUPbYsay..... .

Задача Голобородько обыдлячивание Украины...

Типа Термос Тормоз,а не ТОМОС....🔱❤️🖤🔱🥇🕊️🇺🇦
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03.11.2024 15:12 Відповісти
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У КІМО мажорчики навчаються, то можуть скинутися для альма-матер і вікна швидко поміняють...
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03.11.2024 14:50 Відповісти
Навіщо мажорчикам скидатись, коли є бюджет?
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03.11.2024 14:55 Відповісти
А вдарити у відповідь по москві що заважає?
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03.11.2024 14:59 Відповісти
оманські домовленості ...
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03.11.2024 15:06 Відповісти
https://youtu.be/JZRKc7wU87U?si=0e-lM9GGMEq-pUZB ...атака на бизнес Порошенко со стороны Голобородько..
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03.11.2024 15:00 Відповісти
Нє, ну це вже повний пундуц...
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03.11.2024 15:09 Відповісти
https://youtu.be/RU1rE6gd2VI?si=nfaYIUXtrUPbYsay..... .

Задача Голобородько обыдлячивание Украины...

Типа Термос Тормоз,а не ТОМОС....🔱❤️🖤🔱🥇🕊️🇺🇦
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03.11.2024 15:12 Відповісти
Ну там же в гуртожитку військові НАТО!
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03.11.2024 15:54 Відповісти
Пошкодили? Та це розхирачили.
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03.11.2024 16:39 Відповісти
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04.11.2024 11:28 Відповісти
 
 