Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ пошкоджено корпус та гуртожиток університету ім.Шевченка. ФОТО
Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ було пошкоджено корпус та гуртожиток університету ім. Тараса Шевченка. Зокрема, через пошкодження на дистанційку тимчасово інститут міжнародних відносин КНУТШ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУТШ.
"Викладачі, співробітники та студенти ННІМВ! Сьогодні внаслідок ворожої атаки постраждав наш Інститут. Навчальний корпус та гуртожиток зазнали пошкоджень. Найближчий тиждень, з 4 по 8 листопада, всі заняття переводяться у дистанційну форму", - йдеться у повідомленні.
Також з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно в Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
У соцмережах пишуть, що в інституті вибито вікна та двері, пошкоджено сусідні об'єкти.
Джерела фото: УП та фейсбук-сторінка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
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