Окупанти здійснили чергову атаку на Київ: усі дрони були знешкоджені
У ніч проти 4 листопада російські загарбники вчергове атакували Київ ударними дронами. Працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.
Внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталося падіння уламків. В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі уламки впали на території парку "Муромець", в Оболонському - горіли зелені насадження на набережній.
Нагадаємо, ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди". Безпілотники залетіли з кількох напрямків.
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