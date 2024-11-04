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Новини
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Окупанти здійснили чергову атаку на Київ: усі дрони були знешкоджені

Робота ППО на Сумщині

У ніч проти 4 листопада російські загарбники вчергове атакували Київ ударними дронами. Працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у КМВА.

Внаслідок цієї атаки дронів на столицю сталося падіння уламків. В Оболонському та Деснянському районах вони впали на відкритій території. Були зафіксовані локальні пожежі - горіла трава та підстилка. Без постраждалих та руйнувань.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі уламки впали на території парку "Муромець", в Оболонському - горіли зелені насадження на набережній.

Нагадаємо, ввечері 3 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди". Безпілотники залетіли з кількох напрямків.

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Київ (19788) Повітряні атаки на Київ (861)


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Я не зрозумів ,у собачі буди попало ?
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04.11.2024 06:37 Відповісти
Де удари по москві?
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04.11.2024 08:48 Відповісти
 
 