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Київщину атакували ворожі БпЛА: уламки "шахедів" пошкодили приватний будинок

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

На Київщині тривога тривала майже 10 годин. Сили ППО знищили ворожі цілі, проте уламки БпЛА пошкодили вікна приватного будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.

"Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину", - додав Кравченко.

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Автор: 

Київська область (4132) ППО (3329) Шахед (1234)


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Свино-собаки - до*бой*би.
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05.11.2024 10:12 Відповісти
 
 