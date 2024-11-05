Київщину атакували ворожі БпЛА: уламки "шахедів" пошкодили приватний будинок
На Київщині тривога тривала майже 10 годин. Сили ППО знищили ворожі цілі, проте уламки БпЛА пошкодили вікна приватного будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Кравченко зазначив, що в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджені вікна приватного будинку.
"Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки на Київщину", - додав Кравченко.
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Hulio
показати весь коментар05.11.2024 10:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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