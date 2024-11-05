Знищено 2 ракети Х-59/69 та 48 із 79 "Шахедів", ще 30 дронів локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 05 листопада 2024 року ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один - повернувся в Росію.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 4 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди". Зранку 5 листопада у Києві працювала протиповітряна оборона. Росіяни знову атакували столицю "Шахедами".