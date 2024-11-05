Україну атакують російські безпілотники, в низці областей тривога,- Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 4 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
"Група ударних БПЛА у передмісті Сум", - попереджають ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Частина ударних БПЛА рухається через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
Станом на 21:55 зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Сумщини.
Оновлення станом 22:42
- На межі Сумської та Полтавської областей курсом на захід;
- В передмісті Сум;
- на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
- На Полтавщині в напрямку Миргорода.
Також безпілотники рухаються повз Бориспіль курсом на Київ.
Оновлення станом на 23:53
- На Сумщині: через Суми, Ромни курсом на на Чернігівщину;
- На Чернігівщині: Повз Мену курсом на захід;
- На Київщині: Повз Глеваху в напрямку Фастова;
- На Черкащині: повз Золотоношу в напрямку Черкас.
Оновлення станом на 00:36 5 листопада
- Кілька груп ударних БПЛА через Київщину на Житомирщину!
Оновлення станом на 01:56
- БпЛА з Житомирщини курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.
- БпЛА через Полтавщину в напрямку Миргорода.
- БпЛА з Київської області в напрямку Житомирщини.
Топ коментарі
+23 Юрий Хорошунов
показати весь коментар04.11.2024 21:11 Відповісти Посилання
+9 Evgeny N
показати весь коментар04.11.2024 21:49 Відповісти Посилання
+6 Sergej008
показати весь коментар04.11.2024 20:39 Відповісти Посилання
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Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
бо злоба зростає через великі втрати на полі бою в Україні і через те ,
що не захопили повністю жодної області , крім Криму !!