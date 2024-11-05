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Новини
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Україну атакують російські безпілотники, в низці областей тривога,- Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 4 листопада росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

"Група ударних БПЛА у передмісті Сум", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Частина ударних БПЛА рухається через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

Станом на 21:55 зафіксовано нові групи БпЛА на півночі Сумщини.

Оновлення станом 22:42

  • На межі Сумської та Полтавської областей  курсом на захід;
  • В передмісті Сум;
  • на півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
  • На Полтавщині в напрямку Миргорода.

Також безпілотники рухаються повз Бориспіль курсом на Київ.

Оновлення станом на 23:53

  • На Сумщині: через Суми, Ромни курсом на на Чернігівщину;
  • На Чернігівщині: Повз Мену курсом на захід;
  • На Київщині: Повз Глеваху в напрямку Фастова;
  • На Черкащині: повз Золотоношу в напрямку Черкас.

Оновлення станом на 00:36 5 листопада

  • Кілька груп ударних БПЛА через Київщину на Житомирщину!

Оновлення станом на 01:56

  •  БпЛА з Житомирщини курсом на Старокостянтинів Хмельницької області.
  • БпЛА через Полтавщину в напрямку Миргорода.
  •  БпЛА з Київської області в напрямку Житомирщини.

Читайте: Знищено 50 із 80 "Шахедів", ще 27 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Повітряні сили (2811) повітряна тривога (944) Шахед (1234)


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Топ коментарі
+23
А де ж наші мільярд безпілотників? Чому моцква-**** спить спокійно?

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04.11.2024 21:11 Відповісти
+9
Цікаво: а куди поділися 40млрд, що виділив ще Рєзніков на БПЛА? А де БПЛА з вилучених у громад ПДФО? Навіть за приблизними розрахунками там повинно було б бути близько 3+ тисяч морських безпілотників за 250к баксюків (уявляєте, що вони могли б зробити з ЧФ РФ?) або 200+ тисяч "шмавиків" вітчизняного виробництва (ціна за одиницю - приблизно 3к баксюків).

Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
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04.11.2024 21:49 Відповісти
+6
А, украинские беспилотники, которые ЗЕ-УБЛЮДОК штампует на бумаге, летят не на МАЦКВУ, а на счета ЗЕленой ШОБЛЫ в ОФШОРКАХ.
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04.11.2024 20:39 Відповісти
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04.11.2024 20:28 Відповісти
А, украинские беспилотники, которые ЗЕ-УБЛЮДОК штампует на бумаге, летят не на МАЦКВУ, а на счета ЗЕленой ШОБЛЫ в ОФШОРКАХ.
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04.11.2024 20:39 Відповісти
Нет, все же летят. Русские улучшают защиту от них и теперь сложнее чем раньше. Это не моё мнение, читала тех, кто занимается этим вопросом.
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04.11.2024 22:11 Відповісти
3.14дари !
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04.11.2024 20:49 Відповісти
А де ж наші мільярд безпілотників? Чому моцква-**** спить спокійно?

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04.11.2024 21:11 Відповісти
А чьо он перед ежедневными видосиками нажереться , шо хряк, а потом жирная отрыжка мешает ему разговаривать - пытается ее назад задавить. И так в каждом видосике.
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05.11.2024 01:03 Відповісти
А де такі є?
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04.11.2024 22:48 Відповісти
Цікаво: а куди поділися 40млрд, що виділив ще Рєзніков на БПЛА? А де БПЛА з вилучених у громад ПДФО? Навіть за приблизними розрахунками там повинно було б бути близько 3+ тисяч морських безпілотників за 250к баксюків (уявляєте, що вони могли б зробити з ЧФ РФ?) або 200+ тисяч "шмавиків" вітчизняного виробництва (ціна за одиницю - приблизно 3к баксюків).

Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
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04.11.2024 21:49 Відповісти
Кажуть що бпла надсилають досить багато, але вони не дуже якісні і їх у прифронтових військових майстернях допилюють до робочого стану, а також самі виготовляють бпла.
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04.11.2024 22:13 Відповісти
Да прямо там, бочку катить на всяких там нариков. Дело сделано(каннабис).
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05.11.2024 00:48 Відповісти
Кацапи з кожним днем все більше і більше звіріють ,
бо злоба зростає через великі втрати на полі бою в Україні і через те ,
що не захопили повністю жодної області , крім Криму !!
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04.11.2024 23:18 Відповісти
Просто пішли вабанк.
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05.11.2024 01:12 Відповісти
З першого дня.Просто вони запустили на повну виробництво безпілотників,ракет і бомб.
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05.11.2024 05:13 Відповісти
 
 