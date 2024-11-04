Украину атакуют российские беспилотники, в ряде областей тревога, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 4 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Группа ударных БПЛА в пригороде Сум", - предупреждают ВС ВСУ.
Обновление относительно движения БпЛА
Часть ударных БПЛА движется через Сумскую область в направлении Черниговщины.
По состоянию на 21:55 зафиксированы новые группы БПЛА на севере Сумщины
Обновление по состоянию на 22:42
- На границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
- В пригороде Сум;
- На юге Черниговской области курсом на Киевщину;
- На Полтавщине в направлении Миргорода.
- Также беспилотники двигаются мимо Борисполя курсом на Киев.
Топ комментарии
+23 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий04.11.2024 21:11 Ответить Ссылка
+9 Evgeny N
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+6 Sergej008
показать весь комментарий04.11.2024 20:39 Ответить Ссылка
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Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
бо злоба зростає через великі втрати на полі бою в Україні і через те ,
що не захопили повністю жодної області , крім Криму !!