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Украину атакуют российские беспилотники, в ряде областей тревога, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 4 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Группа ударных БПЛА в пригороде Сум", - предупреждают ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БпЛА

Часть ударных БПЛА движется через Сумскую область в направлении Черниговщины.

По состоянию на 21:55 зафиксированы новые группы БПЛА на севере Сумщины

Обновление по состоянию на 22:42

  • На границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;
  • В пригороде Сум;
  • На юге Черниговской области курсом на Киевщину;
  • На Полтавщине в направлении Миргорода.
  • Также беспилотники двигаются мимо Борисполя курсом на Киев.

Читайте также: Уничтожены 50 из 80 "Шахедов", еще 27 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2471) воздушная тревога (816) Шахед (1232)


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Топ комментарии
+23
А де ж наші мільярд безпілотників? Чому моцква-**** спить спокійно?

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04.11.2024 21:11 Ответить
+9
Цікаво: а куди поділися 40млрд, що виділив ще Рєзніков на БПЛА? А де БПЛА з вилучених у громад ПДФО? Навіть за приблизними розрахунками там повинно було б бути близько 3+ тисяч морських безпілотників за 250к баксюків (уявляєте, що вони могли б зробити з ЧФ РФ?) або 200+ тисяч "шмавиків" вітчизняного виробництва (ціна за одиницю - приблизно 3к баксюків).

Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
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04.11.2024 21:49 Ответить
+6
А, украинские беспилотники, которые ЗЕ-УБЛЮДОК штампует на бумаге, летят не на МАЦКВУ, а на счета ЗЕленой ШОБЛЫ в ОФШОРКАХ.
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04.11.2024 20:39 Ответить
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Найцікавіша місцева новина.
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04.11.2024 20:28 Ответить
А, украинские беспилотники, которые ЗЕ-УБЛЮДОК штампует на бумаге, летят не на МАЦКВУ, а на счета ЗЕленой ШОБЛЫ в ОФШОРКАХ.
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04.11.2024 20:39 Ответить
Нет, все же летят. Русские улучшают защиту от них и теперь сложнее чем раньше. Это не моё мнение, читала тех, кто занимается этим вопросом.
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04.11.2024 22:11 Ответить
3.14дари !
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04.11.2024 20:49 Ответить
А де ж наші мільярд безпілотників? Чому моцква-**** спить спокійно?

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04.11.2024 21:11 Ответить
А чьо он перед ежедневными видосиками нажереться , шо хряк, а потом жирная отрыжка мешает ему разговаривать - пытается ее назад задавить. И так в каждом видосике.
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05.11.2024 01:03 Ответить
А де такі є?
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04.11.2024 22:48 Ответить
Цікаво: а куди поділися 40млрд, що виділив ще Рєзніков на БПЛА? А де БПЛА з вилучених у громад ПДФО? Навіть за приблизними розрахунками там повинно було б бути близько 3+ тисяч морських безпілотників за 250к баксюків (уявляєте, що вони могли б зробити з ЧФ РФ?) або 200+ тисяч "шмавиків" вітчизняного виробництва (ціна за одиницю - приблизно 3к баксюків).

Мабуть там, де й мільярд дерев з гігавата енергії в смартфонах пенсіонерів на 4тисячі долярів зарплатні вчителів....
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04.11.2024 21:49 Ответить
Кажуть що бпла надсилають досить багато, але вони не дуже якісні і їх у прифронтових військових майстернях допилюють до робочого стану, а також самі виготовляють бпла.
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04.11.2024 22:13 Ответить
Да прямо там, бочку катить на всяких там нариков. Дело сделано(каннабис).
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05.11.2024 00:48 Ответить
Кацапи з кожним днем все більше і більше звіріють ,
бо злоба зростає через великі втрати на полі бою в Україні і через те ,
що не захопили повністю жодної області , крім Криму !!
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04.11.2024 23:18 Ответить
Просто пішли вабанк.
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05.11.2024 01:12 Ответить
З першого дня.Просто вони запустили на повну виробництво безпілотників,ракет і бомб.
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05.11.2024 05:13 Ответить
 
 