Украину атакуют российские беспилотники, в ряде областей тревога, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 4 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Группа ударных БПЛА в пригороде Сум", - предупреждают ВС ВСУ.

Обновление относительно движения БпЛА

Часть ударных БПЛА движется через Сумскую область в направлении Черниговщины.

По состоянию на 21:55 зафиксированы новые группы БПЛА на севере Сумщины

Обновление по состоянию на 22:42

На границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;

В пригороде Сум;

На юге Черниговской области курсом на Киевщину;

На Полтавщине в направлении Миргорода.

Также беспилотники двигаются мимо Борисполя курсом на Киев.

Читайте также: Уничтожены 50 из 80 "Шахедов", еще 27 - локационно потеряны, - Воздушные силы