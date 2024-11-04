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Уничтожены 50 из 80 "Шахедов", еще 27 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Мобільні групи ППО

В ночь на понедельник, 4 ноября 2024 года, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Сколько дронов сбила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.

Как сообщалось, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО. Все вражеские дроны были уничтожены.

Автор: 

ПВО (2884) Воздушные силы (2468) Шахед (1229)


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