Уничтожены 50 из 80 "Шахедов", еще 27 - локационно потеряны, - Воздушные силы
В ночь на понедельник, 4 ноября 2024 года, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровщине и атаковал управляемыми авиабомбами Харьковскую область и запустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сколько дронов сбила наша ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 50-ти вражеских БпЛА в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.
27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.
Как сообщалось, вечером 3 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Также Цензор.НЕТ информировал, что в ночь на 4 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Работали силы ПВО. Все вражеские дроны были уничтожены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль