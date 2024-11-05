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Новини
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У Києві чутно вибухи: працює ППО на Оболоні

Робота ППО на Сумщині

Зранку 5 листопада у Києві працює протиповітряна оборона. Росіяни знову атакують столицю "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Сили ППО працюють на Оболоні", - йдеться в дописі.

Він закликав усіх перебувати в укриттях.

Нагадаємо, ввечері 4 листопада у Голосіївському районі Києва сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну атакують російські безпілотники, в низці областей тривога,- Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) ППО (3329) Шахед (1234)


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толку с них , 100% збивають та кладуть РЕбом
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05.11.2024 07:07 Відповісти
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05.11.2024 07:26 Відповісти
Чому такого в москві немає ,де ті обіцяні від держави дрони ?
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05.11.2024 07:31 Відповісти
на взльоті
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05.11.2024 07:58 Відповісти
Знову шахеди
Вже і ракет не треба щоби кошмарити українців, які спокійно споглядають як зебіл кладе на все асфальт і подекуди плитку, сподіваючись на диво...
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05.11.2024 08:04 Відповісти
Плитку та асфальт кладе команда Кличка
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05.11.2024 10:39 Відповісти
 
 