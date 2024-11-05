У Києві чутно вибухи: працює ППО на Оболоні
Зранку 5 листопада у Києві працює протиповітряна оборона. Росіяни знову атакують столицю "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"Сили ППО працюють на Оболоні", - йдеться в дописі.
Він закликав усіх перебувати в укриттях.
Нагадаємо, ввечері 4 листопада у Голосіївському районі Києва сили протиповітряної оборони працювали по ворожих безпілотниках.
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