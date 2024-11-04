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Новини Війна
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У Голосіївському районі Києва ППО працює по "шахедам", - Кличко

шахеди

У Голосіївському районі Києва сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці, в Голосіївському районі, працює ППО", - написав Кличко.

Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 50 із 80 "Шахедів", ще 27 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) ППО (3329) Шахед (1234)


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04.11.2024 23:49 Відповісти
Три роки війни і нічого толкового не придумано проти шшахедів. Довбані світлі голови інженерії ви якого хера сидите?! Не може бути що неможливо їх бистріше збивати усі.
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05.11.2024 04:49 Відповісти
 
 