У Голосіївському районі Києва ППО працює по "шахедам", - Кличко
У Голосіївському районі Києва сили протиповітряної оборони працюють по ворожим безпілотникам.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У столиці, в Голосіївському районі, працює ППО", - написав Кличко.
Раніше у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних БпЛА.
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Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар04.11.2024 23:49 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Trofim
показати весь коментар05.11.2024 04:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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