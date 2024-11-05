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Новости Война
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В Голосеевском районе Киева ПВО работает по "Шахедам", - Кличко

шахеди

В Голосеевском районе Киева силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В столице, в Голосеевском районе, работает ПВО", - написал Кличко.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БпЛА.

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Автор: 

Киев (25792) Кличко Виталий (4660) ПВО (2887) Шахед (1232)


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04.11.2024 23:49 Ответить
Три роки війни і нічого толкового не придумано проти шшахедів. Довбані світлі голови інженерії ви якого хера сидите?! Не може бути що неможливо їх бистріше збивати усі.
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05.11.2024 04:49 Ответить
 
 