В Голосеевском районе Киева ПВО работает по "Шахедам", - Кличко
В Голосеевском районе Киева силы противовоздушной обороны работают по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"В столице, в Голосеевском районе, работает ПВО", - написал Кличко.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных БпЛА.
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Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий04.11.2024 23:49 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Trofim
показать весь комментарий05.11.2024 04:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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