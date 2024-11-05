В Киеве слышны взрывы: работает ПВО на Оболони
Утром 5 ноября в Киеве работает противовоздушная оборона. Россияне снова атакуют столицу "шахедами".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
"Силы ПВО работают на Оболони", - говорится в сообщении.
Он призвал всех находиться в укрытиях.
Напомним, вечером 4 ноября в Голосеевском районе Киева силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.
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