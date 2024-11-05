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Новости
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В Киеве слышны взрывы: работает ПВО на Оболони

Робота ППО на Сумщині

Утром 5 ноября в Киеве работает противовоздушная оборона. Россияне снова атакуют столицу "шахедами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Силы ПВО работают на Оболони", - говорится в сообщении.

Он призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним, вечером 4 ноября в Голосеевском районе Киева силы противовоздушной обороны работали по вражеским беспилотникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве вражеский "Шахед" попал в жилой дом, один человек погиб, пятеро пострадавших (обновлено)

Автор: 

Киев (25791) Кличко Виталий (4660) ПВО (2884) Шахед (1229)


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толку с них , 100% збивають та кладуть РЕбом
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05.11.2024 07:07 Ответить
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05.11.2024 07:26 Ответить
Чому такого в москві немає ,де ті обіцяні від держави дрони ?
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05.11.2024 07:31 Ответить
на взльоті
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05.11.2024 07:58 Ответить
Знову шахеди
Вже і ракет не треба щоби кошмарити українців, які спокійно споглядають як зебіл кладе на все асфальт і подекуди плитку, сподіваючись на диво...
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05.11.2024 08:04 Ответить
Плитку та асфальт кладе команда Кличка
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05.11.2024 10:39 Ответить
 
 