Уничтожены 2 ракеты Х-59/69 и 48 из 79 "Шахедов", еще 30 дронов локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 05 ноября 2024 года враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря по Одесской области, атаковал управляемыми авиабомбами Харьковщину, выпустил 79 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Сколько дронов уничтожила наша ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще один - вернулся в Россию.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 4 ноября россияне запустили по Украине "Шахеды". Утром 5 ноября в Киеве работала противовоздушная оборона. Россияне снова атаковали столицу "Шахедами".