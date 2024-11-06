Вночі на Київщині тричі оголошували тривогу: падіння уламків "шахедів" призвело до займання в лісі

У ніч проти 6 листопада росіяни атакували Київську область "Шахедами". В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Вночі ворог вкотре атакував Київщину БпЛА. Тривога оголошувалася тричі. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

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В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.

"Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - додав Кравченко.