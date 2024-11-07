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На Київщині зафіксували "Шахеди", працює ППО, - Київська ОВА

На Київщині працює ППО

В ніч на 7 листопада у Київській області по безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.

Раніше Повітряні сили попередили про рух ударного БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.

Читайте: У низці областей повітряна тривога через російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

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Київська область (4133) ППО (3338) Шахед (1246)


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Щось зациклило росіян на Києві.

Де та Саюн, що з Німеччини радила прибрати всю протиповітряну оборону з столиці?
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07.11.2024 00:26 Відповісти
в зад-ниці
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07.11.2024 00:32 Відповісти
Валя давно вже хутко зникла із сайту. Пропонувала нічого не просити у Заходу, а виключно цілувати в сраку за каски і одіяла.
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07.11.2024 00:50 Відповісти
просто Київ - велика щільна забудова, і у разі прориву когось таки може вбити, і резонанс від того може бути більший. А влучати в якісь менші конкретні цілі у ішакєда недостатньо точного наведення, тому що ця ***** призначена для терору, а не для ураження невеликих військових цілей.
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07.11.2024 02:56 Відповісти
За Вовачку можна не хвилюватися, він у глибокому бункері з мішком Мівіни
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07.11.2024 00:38 Відповісти
 
 