На Київщині зафіксували "Шахеди", працює ППО, - Київська ОВА
В ніч на 7 листопада у Київській області по безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ОВА.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - закликають в ОВА.
Раніше Повітряні сили попередили про рух ударного БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва.
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Де та Саюн, що з Німеччини радила прибрати всю протиповітряну оборону з столиці?