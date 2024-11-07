У низці областей повітряна тривога через російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 листопада російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Декілька груп БпЛА рухаються через Сумщину на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 22:09
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин).
- Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
Оновлення станом на 22:40
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
Оновлення станом на 23:26
- Харківська область - загроза ударних БпЛА!
- БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
- Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину (Криворізький район).
Оновлення станом на 23:52
- Група БпЛА з Київщини на Житомирщину.
- БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
- БпЛА на Харківщині у південному напрямку.
- БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).
- БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).
Оновлення станом на 01:02 7 листопада
- БпЛА з півночі курсом на Київ.
- Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Оновлення станом на 01:44
- Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!
- Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!
- Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!
Станом на 01:54 зафіксовано БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків. Також БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються курсом на Одещину (Чорноморськ).
Оновлення станом на 02:02
- БпЛА над Києвом.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
- БпЛА на межі Київщини та Черкащини.
- БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.
- БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
- БпЛА курсом на Одесу.
Топ коментарі
+5 Hulio
показати весь коментар06.11.2024 21:33 Відповісти Посилання
+4 ола жмуд
показати весь коментар06.11.2024 21:35 Відповісти Посилання
+3 Luk Viktor
показати весь коментар06.11.2024 22:55 Відповісти Посилання
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