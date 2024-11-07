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Новини
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У низці областей повітряна тривога через російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 6 листопада російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Декілька груп БпЛА рухаються через Сумщину на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 22:09

  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин).
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Оновлення станом на 22:40

  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Оновлення станом на 23:26

  • Харківська область - загроза ударних БпЛА!
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
  • Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину (Криворізький район).

Оновлення станом на 23:52

  • Група БпЛА з Київщини на Житомирщину.
  • БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
  • БпЛА на Харківщині у південному напрямку.
  • БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).
  • БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

Оновлення станом на 01:02 7 листопада

  • БпЛА з півночі курсом на Київ.
  • Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:44

  • Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!
  • Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!
  • Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!

Станом на 01:54 зафіксовано БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків. Також  БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються курсом на Одещину (Чорноморськ).

Оновлення станом на 02:02

  • БпЛА над Києвом.
  • БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
  • БпЛА на межі Київщини та Черкащини.
  • БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.
  • БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).
  • БпЛА курсом на Одесу.

Читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Автор: 

Повітряні сили (2821) повітряна тривога (945) Шахед (1246)


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Топ коментарі
+5
3.14дари.
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06.11.2024 21:33 Відповісти
+4
тобто дзвонив але путін очікувано послав накуй. Я ще вдень про це подумала, коли оголосили тривогу
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06.11.2024 21:35 Відповісти
+3
Отака х... йня, малята....
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06.11.2024 22:55 Відповісти
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3.14дари.
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06.11.2024 21:33 Відповісти
Тобто,не дзвонив(
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06.11.2024 21:33 Відповісти
тобто дзвонив але путін очікувано послав накуй. Я ще вдень про це подумала, коли оголосили тривогу
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06.11.2024 21:35 Відповісти
куйло, тим самим показує світові ,що новообраний американський "трамбон" йому до лампочки.
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06.11.2024 21:50 Відповісти
Люди кажуть, що єдиним прийнятним для уті-путі результатом виборів мала бути громадянська війна у США.
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06.11.2024 21:56 Відповісти
люди багато чого кажуть, а "по ділах" всі пізнаються
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06.11.2024 22:00 Відповісти
оце новина! а ми вже зачекались, що їх давно не було...
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06.11.2024 21:55 Відповісти
Отака х... йня, малята....
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06.11.2024 22:55 Відповісти
Знову піда@юги летять на столицю 😡
Коли ви всі скопом підете на кремль ?
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06.11.2024 23:31 Відповісти
Нужно что то делать с етими шахедами. Вокруг Киева протарабанил со всех сторон по нему стреляли так и не попали. Почему шахеды не сбивают с помощью дронов как ето делают на фронте?
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07.11.2024 01:37 Відповісти
тому що на ЛБЗ вони не прилітають, тому їх там і не збивають.
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07.11.2024 01:46 Відповісти
Я ще на початку війни пропонував. Виробляйте мільйон за 1 тис. грн. планерів і запускайте. Нехай літають на теплому повітряному потоці. Але то треба прогноз погоди. Там ті ще про москальські партизани.
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07.11.2024 03:33 Відповісти
А у сусідній палаті що пропонували?
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07.11.2024 04:26 Відповісти
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07.11.2024 07:05 Відповісти
Наполеону більше не наливати.
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07.11.2024 11:30 Відповісти
Атакуй не атакуй все одно дамо ми пиз....ей.
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07.11.2024 03:28 Відповісти
 
 