У низці областей повітряна тривога через російські "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 6 листопада російські окупанти запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Декілька груп БпЛА рухаються через Сумщину на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 22:09

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Ніжин).

Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Оновлення станом на 22:40

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Оновлення станом на 23:26

Харківська область - загроза ударних БпЛА!

БпЛА на півночі Київщини курсом на захід.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

Декілька груп БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

Група БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину (Криворізький район).

Оновлення станом на 23:52

Група БпЛА з Київщини на Житомирщину.

БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

БпЛА на Харківщині у південному напрямку.

БпЛА на Дніпропетровщині (Криворізький район).

БпЛА з Полтавщини на Київщину (Бориспільський район).

Оновлення станом на 01:02 7 листопада

БпЛА з півночі курсом на Київ.

Декілька груп БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Житомирщині, постійно змінюють курс.

БпЛА з Полтавщини курсом на Черкащину та Кіровоградщину.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Оновлення станом на 01:44

Група ударних БпЛА з півночі курсом на Київ! Перебувайте в укриттях!

Кропивницький - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!

Ударний БпЛА з півдня курсом на Миколаїв!

Станом на 01:54 зафіксовано БпЛА з південно-східного напрямку курсом на Харків. Також БпЛА з акваторії Чорного моря рухаються курсом на Одещину (Чорноморськ).

Оновлення станом на 02:02

БпЛА над Києвом.

БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на межі Київщини та Черкащини.

БпЛА на Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині у північно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Полтавщини у західному напрямку.

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

БпЛА курсом на Одесу.

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