В ряде областей воздушная тревога из-за российских "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 6 ноября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Несколько групп БпЛА движутся через Сумщину на Черниговщину!" - говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 22:09

Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин).

Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 22:40

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 23:26

Харьковская область – угроза ударных БпЛА!

БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину и Черниговщину.

БПЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.

Группа БПЛА из Херсона на Днепропетровщину (Криворожский район).

Обновление по состоянию на 23:52

Группа БПЛА из Киевщины на Житомирщину.

БПЛА на севере Полтавщины в западном направлении.

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА в Харьковской области в южном направлении.

БпЛА в Днепропетровской области (Криворожский район).

БПЛА из Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

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