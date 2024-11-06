В ряде областей воздушная тревога из-за российских "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 6 ноября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Несколько групп БпЛА движутся через Сумщину на Черниговщину!" - говорится в сообщении.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 22:09
- Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин).
- Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
Обновление по состоянию на 22:40
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
Обновление по состоянию на 23:26
- Харьковская область – угроза ударных БпЛА!
- БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.
- БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
- Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину и Черниговщину.
- БПЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
- БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.
- Группа БПЛА из Херсона на Днепропетровщину (Криворожский район).
Обновление по состоянию на 23:52
- Группа БПЛА из Киевщины на Житомирщину.
- БПЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
- БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА в Харьковской области в южном направлении.
- БпЛА в Днепропетровской области (Криворожский район).
- БПЛА из Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
Топ комментарии
+5 Hulio
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+4 ола жмуд
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+3 Luk Viktor
показать весь комментарий06.11.2024 22:55 Ответить Ссылка
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