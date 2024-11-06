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В ряде областей воздушная тревога из-за российских "Шахедов", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 6 ноября российские оккупанты запустили по Украине "Шахеды".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Несколько групп БпЛА движутся через Сумщину на Черниговщину!" - говорится в сообщении.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 22:09

  • Несколько групп БПЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин).
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 22:40

  • БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
  • БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 23:26

  • Харьковская область – угроза ударных БпЛА!
  • БПЛА на севере Киевщины курсом на запад.
  • БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину и Черниговщину.
  • БПЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
  • БпЛА на севере Харьковской области курсом на Харьков.
  • Группа БПЛА из Херсона на Днепропетровщину (Криворожский район).

Обновление по состоянию на 23:52

  • Группа БПЛА из Киевщины на Житомирщину.
  • БПЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • БПЛА из Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА в Харьковской области в южном направлении.
  • БпЛА в Днепропетровской области (Криворожский район).
  • БПЛА из Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

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Автор: 

Воздушные силы (2481) воздушная тревога (816) Шахед (1243)


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Топ комментарии
+5
3.14дари.
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06.11.2024 21:33 Ответить
+4
тобто дзвонив але путін очікувано послав накуй. Я ще вдень про це подумала, коли оголосили тривогу
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06.11.2024 21:35 Ответить
+3
Отака х... йня, малята....
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06.11.2024 22:55 Ответить
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3.14дари.
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06.11.2024 21:33 Ответить
Тобто,не дзвонив(
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06.11.2024 21:33 Ответить
тобто дзвонив але путін очікувано послав накуй. Я ще вдень про це подумала, коли оголосили тривогу
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06.11.2024 21:35 Ответить
куйло, тим самим показує світові ,що новообраний американський "трамбон" йому до лампочки.
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06.11.2024 21:50 Ответить
Люди кажуть, що єдиним прийнятним для уті-путі результатом виборів мала бути громадянська війна у США.
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06.11.2024 21:56 Ответить
люди багато чого кажуть, а "по ділах" всі пізнаються
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06.11.2024 22:00 Ответить
оце новина! а ми вже зачекались, що їх давно не було...
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06.11.2024 21:55 Ответить
Отака х... йня, малята....
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06.11.2024 22:55 Ответить
Знову піда@юги летять на столицю 😡
Коли ви всі скопом підете на кремль ?
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06.11.2024 23:31 Ответить
Нужно что то делать с етими шахедами. Вокруг Киева протарабанил со всех сторон по нему стреляли так и не попали. Почему шахеды не сбивают с помощью дронов как ето делают на фронте?
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07.11.2024 01:37 Ответить
тому що на ЛБЗ вони не прилітають, тому їх там і не збивають.
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07.11.2024 01:46 Ответить
Я ще на початку війни пропонував. Виробляйте мільйон за 1 тис. грн. планерів і запускайте. Нехай літають на теплому повітряному потоці. Але то треба прогноз погоди. Там ті ще про москальські партизани.
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07.11.2024 03:33 Ответить
А у сусідній палаті що пропонували?
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07.11.2024 04:26 Ответить
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07.11.2024 07:05 Ответить
Наполеону більше не наливати.
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07.11.2024 11:30 Ответить
Атакуй не атакуй все одно дамо ми пиз....ей.
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07.11.2024 03:28 Ответить
 
 