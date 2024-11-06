По всей Украине объявляли воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
Днем 6 ноября 2024 года по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.
Через 22 минуты был дан отбой.
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