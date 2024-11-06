РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9201 посетитель онлайн
Новости
1 614 4

По всей Украине объявляли ​​воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Днем 6 ноября 2024 года по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Уничтожены 38 из 63 "Шахедов", еще 20 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Через 22 минуты был дан отбой.

Автор: 

Воздушные силы (2479) воздушная тревога (816)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапня вітає з перемогою рудого дебіла.
показать весь комментарий
06.11.2024 14:18 Ответить
Кацапи кончені піда@аси , щоб ви всі повиздихали 😡
показать весь комментарий
06.11.2024 14:20 Ответить
Тепер зранку і в вечері. Казав, що куйлу заді в чемодан там вилізе.
показать весь комментарий
06.11.2024 14:28 Ответить
14: 32 - відбій !
показать весь комментарий
06.11.2024 14:42 Ответить
 
 