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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

По всій Україні оголошено повітряну тривогу

Вдень 6 листопада 2024 року по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 3 місяці Росія вдарила по Україні більш ніж чотирма тисячами "Шахедів" і дронами, що їх імітують, - Повітряні сили

Через 22 хвилини пролунав відбій.

Автор: 

Повітряні сили (2811) повітряна тривога (944)


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Кацапня вітає з перемогою рудого дебіла.
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06.11.2024 14:18 Відповісти
Кацапи кончені піда@аси , щоб ви всі повиздихали 😡
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06.11.2024 14:20 Відповісти
Тепер зранку і в вечері. Казав, що куйлу заді в чемодан там вилізе.
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06.11.2024 14:28 Відповісти
14: 32 - відбій !
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06.11.2024 14:42 Відповісти
 
 