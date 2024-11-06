По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
Вдень 6 листопада 2024 року по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.
Через 22 хвилини пролунав відбій.
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Gary Grant
показати весь коментар06.11.2024 14:18 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Amber
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