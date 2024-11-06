По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Вдень 6 листопада 2024 року по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт у РФ МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - ідеться в повідомленні.

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Через 22 хвилини пролунав відбій.