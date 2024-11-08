УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9823 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 770 10

Армія РФ атакувала Київщину ракетами: поранено чотирьох людей. ФОТО

У ніч проти 8 листопада російські загарбники атакували Київську область ракетами. Унаслідок  атаки поранено чотири людини.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Російський ворог продовжує атаки на Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало 4 людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

За інформацією МВС України, внаслідок атаки зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київщину атакували російські БпЛА: уламки "Шахедів" пошкодили 4 приватні будинки

Атака на Київську область 8 листопада
Атака на Київську область 8 листопада
Атака на Київську область 8 листопада

Автор: 

Київська область (4134) обстріл (29612)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Да, на роботу "весело" діставатися останні дні...
показати весь коментар
08.11.2024 08:18 Відповісти
+2
як киянину, до 19 року було тісно, з 19 самотньо а 22 абсолютно непрогнозовано
показати весь коментар
08.11.2024 08:55 Відповісти
+2
Нє, воно сидить на ****ному мараХфонє і у нього просто пам'ять, як у рибки гуппі.
показати весь коментар
08.11.2024 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, на роботу "весело" діставатися останні дні...
показати весь коментар
08.11.2024 08:18 Відповісти
як киянину, до 19 року було тісно, з 19 самотньо а 22 абсолютно непрогнозовано
показати весь коментар
08.11.2024 08:55 Відповісти
Цікаво, а як могло бути прогнозовано з 2022? Чи міг якось влізти в мізки *****, а з 22 ця здатність в тебе зникла? І шо сталося в 19? Тебе покинули друзі?
показати весь коментар
08.11.2024 09:33 Відповісти
ясно. суспільним транспортом не користуємося
показати весь коментар
08.11.2024 10:55 Відповісти
Нє, воно сидить на ****ному мараХфонє і у нього просто пам'ять, як у рибки гуппі.
показати весь коментар
08.11.2024 11:01 Відповісти
на ****ному мараХфонє сидиш ти, ухилянт обісRаний! До Британії домарафонило...
показати весь коментар
08.11.2024 12:24 Відповісти
А про гуппі я попав точно в "яблочко"!
показати весь коментар
08.11.2024 13:13 Відповісти
питалов известный єЗе и єТэцэкун
показати весь коментар
08.11.2024 13:38 Відповісти
питалов известный єЗе и єТэцэкун дистанційно завербований
показати весь коментар
08.11.2024 13:39 Відповісти
 
 