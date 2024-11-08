Армія РФ атакувала Київщину ракетами: поранено чотирьох людей. ФОТО

У ніч проти 8 листопада російські загарбники атакували Київську область ракетами. Унаслідок атаки поранено чотири людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Російський ворог продовжує атаки на Київщину. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало 4 людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення. Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

За інформацією МВС України, внаслідок атаки зазнали пошкоджень шість приватних будинків, чотири автомобілі. Також сталося займання трав'яного настилу та пожежа приміщення недіючої газової АЗС, які вже ліквідовано.

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