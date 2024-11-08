Наслідки ворожої атаки на Київщину: ДСНС ліквідували пожежу в Обухівському районі. ФОТОрепортаж

Повітряна тривога у Київській області з вечора 7 листопада тривала понад 12 годин. Внаслідок падіння уламків виникло загорання металевого вагончика в Обухівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Київської області.

Пожежу ліквідовано о 06:00.

Також рятувальниками проводились роботи по ліквідації розливу пального з чотирьох пошкоджених вантажних автомобілів, які знаходились поруч на відокремленому бетонному майданчику.

Чотири водії зазнали тілесні ушкодження.

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