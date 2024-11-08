УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9898 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 945 0

Наслідки ворожої атаки на Київщину: ДСНС ліквідували пожежу в Обухівському районі. ФОТОрепортаж

Повітряна тривога у Київській області з вечора 7 листопада тривала понад 12 годин. Внаслідок падіння уламків виникло загорання металевого вагончика в Обухівському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Київської області.

Пожежу ліквідовано о 06:00.

Також рятувальниками проводились роботи по ліквідації розливу пального з чотирьох пошкоджених вантажних автомобілів, які знаходились поруч на відокремленому бетонному майданчику.

Чотири водії зазнали тілесні ушкодження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ атакувала Київщину ракетами: поранено чотирьох людей. ФОТО

Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада
Обстріли Київської області 8 листопада

Автор: 

Київська область (4134) обстріл (29612)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 