Наслідки ворожої атаки на Київщину: ДСНС ліквідували пожежу в Обухівському районі. ФОТОрепортаж
Повітряна тривога у Київській області з вечора 7 листопада тривала понад 12 годин. Внаслідок падіння уламків виникло загорання металевого вагончика в Обухівському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС Київської області.
Пожежу ліквідовано о 06:00.
Також рятувальниками проводились роботи по ліквідації розливу пального з чотирьох пошкоджених вантажних автомобілів, які знаходились поруч на відокремленому бетонному майданчику.
Чотири водії зазнали тілесні ушкодження.
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