Последствия атаки "Шахедов" на Киевщину: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Сегодня, 10 ноября, оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по состоянию на 10:00 в одном из районов повреждены частный дом, хозяйственная постройка, подсобное помещение и забор. В доме возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Информация о пострадавших пока отсутствует.





"Полиция Киевщины напоминает гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо быть бдительными и немедленно направляться в ближайшие укрытия!", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 10 ноября "Шахеды" атаковали Киевскую область, обошлось без вражеских попаданий, впрочем есть повреждения в результате падения обломков.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.