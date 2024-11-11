Атака "Шахедов" на Киевщину: ПВО уничтожила все дроны, без пострадавших и вражеских попаданий
Ночью 11 ноября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеские цели уничтожены силами ПВО.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
Последствия от падения обломков
В двух районах области в результате падения обломков сбитых "Шахедов" возникло несколько возгораний травяного настила. Все участки пожаров ликвидированы.
Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Ранее в Воздушных силах информировали, что ПВО сбила две ракеты Х-59/69 и 39 вражеских беспилотников из 74, еще 30 локально потеряны.
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Але дуже важливо стстемно биьи по аеродромах, іскандерах та шахедниках ! Бо зараз все це горить і падає на нашій землі, та для захисту приорітетних обє'ктів витрачаються найдорожчі БК а не тільки патрони( набої) у мобільних груп