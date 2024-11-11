Атака "Шахедов" на Киевщину: ПВО уничтожила все дроны, без пострадавших и вражеских попаданий

Ночью 11 ноября 2024 года войска РФ в очередной раз атаковали Киевскую область ударными дронами.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеские цели уничтожены силами ПВО.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

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Последствия от падения обломков

В двух районах области в результате падения обломков сбитых "Шахедов" возникло несколько возгораний травяного настила. Все участки пожаров ликвидированы.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Ранее в Воздушных силах информировали, что ПВО сбила две ракеты Х-59/69 и 39 вражеских беспилотников из 74, еще 30 локально потеряны.