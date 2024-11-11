В Киевской области работают силы ПВО
Днем 11 ноября 2024 года враг атакует Киевщину с применением ударных дронов, на территории региона работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг снова запустил "Шахеды", дроны уже на Сумщине и Полтавщине, есть угрозы для Черниговщины, Черкасщины и Киевщины.
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