В Киевской области работают силы ПВО

Днем 11 ноября 2024 года враг атакует Киевщину с применением ударных дронов, на территории региона работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг снова запустил "Шахеды", дроны уже на Сумщине и Полтавщине, есть угрозы для Черниговщины, Черкасщины и Киевщины.