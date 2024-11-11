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В Киевской области работают силы ПВО

шахед над Київщиною

Днем 11 ноября 2024 года враг атакует Киевщину с применением ударных дронов, на территории региона работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака "Шахедов" на Киевщину: ПВО уничтожила все дроны, без пострадавших и вражеских попаданий

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг снова запустил "Шахеды", дроны уже на Сумщине и Полтавщине, есть угрозы для Черниговщины, Черкасщины и Киевщины.

Автор: 

Киевская область (4118) ПВО (2715) Шахед (945)


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