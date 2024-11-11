Враг снова запустил "Шахеды", есть угрозы для Черниговщины, Житомирщины и Киевщины (обновлено)

Днем 11 ноября 2024 года войска РФ снова запустили на территорию Украины ударные БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, сейчас "Шахеды" фиксируются в Сумской и Полтавской областях. Есть угроза для Черниговской, Черкасской и Киевской областей.

"Вражеские БпЛА с Сумщины - на юг Черниговщины. БпЛА с Полтавщины - на север Черкасской области", - говорится в сообщении.

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"Группа БпЛА на Сумщине - курсом на Черниговщину. БпЛА на юге Черниговщины - курсом на Киевщину", - впоследствии добавили в Воздушных силах.

"Дрон курсом на Васильков! Новые группы "шахедов" из Сумщины – на Черниговщину!" – ​​добавили в 14.08 Воздушные силы.

"Вражеские БпЛА на Киев с востока!" - отметили ВС в 14.29.

В Киеве также объявляли воздушную тревогу. По состоянию на 14.57 в Киеве объявлен отбой угрозы.

"БпЛА из Киевщины - на Житомирщину! Дроны в центре Черниговщины - курсом на запад. БпЛА из Сумщины - на Черниговщину", - говорится в сообщении, опубликованном в 14.41.