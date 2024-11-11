ПВО сбила две ракеты Х-59/69 и 39 вражеских беспилотников из 74, еще 30 локационно потеряны, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 ноября российские захватчики атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с ВОТ Запорожской области и 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 39 БпЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

В ВС ВСУ отметили, что 30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще 3 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси и временно оккупированной территории.

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