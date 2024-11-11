ППО збила дві ракети Х-59/69 та 39 ворожих безпілотників з 74, ще 30 локаційно втрачені, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 11 листопада російські загарбники атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ Запорізької області та 74 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 39 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях", - йдеться в повідомленні.

У ПС ЗСУ зазначили, що 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території.

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