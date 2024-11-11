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Ворог запускає КАБи на Харківщину, Сумщину та Донеччину, - Повітряні сили (оновлено)

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Зранку 11 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на територію Харківщиини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць на цю хвилину немає.

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Згодом у Повітряних силах повідомили також про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

Також інформується про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня РФ випустила по Україні 800 КАБів та близько 600 дронів.

Автор: 

Харківщина (6054) Повітряні сили (2586) КАБ (346)


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За десять років війни "укро влада"(???) не може прикрити українськи міста.(совпадєніє???)
На#уй ви таки взагалі потрібні, чи ви спецом допомагаєте путіну знущатися над людьми??
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11.11.2024 08:56 Відповісти
 
 