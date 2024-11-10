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Протягом тижня РФ випустила по Україні 800 КАБів та близько 600 дронів. Цієї ночі - 145 безпілотників, - Зеленський. ВIДЕО

Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів - 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього - цілком реалістично для України", - йдеться в дописі президента.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 62 російські безпілотники, ще 67 - локаційно втрачені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння цього року, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) ракети (4022) КАБ (355) Шахед (984)


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Топ коментарі
+11
пі..лять, як же цей підрахуй блювотний дістав...
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10.11.2024 13:18
+8
Вавка на теле Украины.
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10.11.2024 13:23
+6
Це він так підбадьорює? Чи залякує? Або просто статистом підпрацьовує?
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10.11.2024 13:28
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пі..лять, як же цей підрахуй блювотний дістав...
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10.11.2024 13:18 Відповісти
Він знущається своєю поведінкою
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10.11.2024 15:37 Відповісти
Вавка на теле Украины.
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10.11.2024 13:23 Відповісти
Це він так підбадьорює? Чи залякує? Або просто статистом підпрацьовує?
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10.11.2024 13:28 Відповісти
Катом-статистиком..
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10.11.2024 13:46 Відповісти
Каже правду. Чи народ скучив за Арестовичем?
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10.11.2024 14:33 Відповісти
А можна докладніше, де саме, якого числа і про що, зеленський сказав правду?
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10.11.2024 14:49 Відповісти
Не цікавлюсь Зеленським. Він озвучив цифру, яку йому надало командування Повітряних Сил
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10.11.2024 14:53 Відповісти
зелений ублюдок "падвізался" підрахуєм?
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10.11.2024 15:17 Відповісти
це навіть не підрахуй, а скоріше ,,прочитУй"
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10.11.2024 17:57 Відповісти
 
 