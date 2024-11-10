Протягом тижня РФ випустила по Україні 800 КАБів та близько 600 дронів. Цієї ночі - 145 безпілотників, - Зеленський. ВIДЕО

Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість "шахедів" та інших ударних дронів - 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього - цілком реалістично для України", - йдеться в дописі президента.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі сили ППО знищили 62 російські безпілотники, ще 67 - локаційно втрачені.

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