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В течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов. Этой ночью – 145 беспилотников, - Зеленский. ВИДЕО

Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов" и других ударных дронов - 145. В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потерю родных нельзя просто забыть. Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это одинаково понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого - вполне реалистично для Украины", - говорится в заметке президента.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью силы ПВО уничтожили 62 российских беспилотника, еще 67 - локально потеряны.

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Зеленский Владимир (20336) ракеты (3568) КАБ (354) Шахед (981)


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Топ комментарии
+11
пі..лять, як же цей підрахуй блювотний дістав...
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10.11.2024 13:18
+8
Вавка на теле Украины.
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10.11.2024 13:23
+6
Це він так підбадьорює? Чи залякує? Або просто статистом підпрацьовує?
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10.11.2024 13:28
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пі..лять, як же цей підрахуй блювотний дістав...
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10.11.2024 13:18 Ответить
Він знущається своєю поведінкою
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10.11.2024 15:37 Ответить
Вавка на теле Украины.
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10.11.2024 13:23 Ответить
Це він так підбадьорює? Чи залякує? Або просто статистом підпрацьовує?
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10.11.2024 13:28 Ответить
Катом-статистиком..
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10.11.2024 13:46 Ответить
Каже правду. Чи народ скучив за Арестовичем?
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10.11.2024 14:33 Ответить
А можна докладніше, де саме, якого числа і про що, зеленський сказав правду?
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10.11.2024 14:49 Ответить
Не цікавлюсь Зеленським. Він озвучив цифру, яку йому надало командування Повітряних Сил
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10.11.2024 14:53 Ответить
зелений ублюдок "падвізался" підрахуєм?
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10.11.2024 15:17 Ответить
це навіть не підрахуй, а скоріше ,,прочитУй"
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10.11.2024 17:57 Ответить
 
 