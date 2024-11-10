В течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов. Этой ночью – 145 беспилотников, - Зеленский. ВИДЕО

Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов" и других ударных дронов - 145. В течение этой недели применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Такой террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потерю родных нельзя просто забыть. Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это одинаково понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого - вполне реалистично для Украины", - говорится в заметке президента.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью силы ПВО уничтожили 62 российских беспилотника, еще 67 - локально потеряны.

Также читайте: Зеленский уволил главу Никопольской РВА Евтушенко