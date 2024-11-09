Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння цього року, - Зеленський. ВIДЕО
У 2024 році Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, 9 листопада він провів кілька нарад щодо оборонної тематики. Він відзначив, що у цьому році Україна змогла вийти на значні результати по кількох напрямах.
Йдеться і про українську артилерію - снаряди, гармати. А також про дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупантів РФ, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину, зазначає президент.
"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати. Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування", - сказав глава держави.
Зокрема, президент згадав про "данську модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, за словами Зеленського, є домовленість з Францією.
"Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - розповів глава держави.
Раніше повідомлялося, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.
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але це ж розроблено при Мародьорє Шоколадному 🍫
невдобно, Вова, сцяти людям в очі
.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
.
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
навіть стриманого в оцінках Марчело вже прорвало - виложив реальну ситуацію на фронті і всі косяки політичного та військового керівництва
.
https://www.facebook.com/reel/1617748132116466
але це все секретна продукція, котру ніхто не бачив.
як секретні пункти чергового плану.
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?
Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
Завод байрактарів почне працювати у 2025-му, хоча власники ще у 2022-му запропонували будувати завод по виробництву БПЛА, але влада не отримала відкатів (інакше я не можу назвати ціну в $10млн за підведення електрики).
А якби не зупинили "оборонку" восени 2019-го, то скільки б було?
Але винні у всьому Порошенко, Пашинський з Т.Чорновіл, Байден, Шольц та рептилоїди марсіянського походження.
Коли будуть кримінальні справи по розмінуванні Чонгару? …
https://zn.ua/ukr/WORLD/teroristi-khamas-pokazali-jak-robljat-raketi-z-vodoprovidnikh-trub.html
мож у нас труби не такі?
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть......
Саме так
А 280 то Сапсан то на екпорт, тому що можна продавати згідно обмежень тільки на таку відстань.