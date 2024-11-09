Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння цього року, - Зеленський. ВIДЕО

У 2024 році Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, 9 листопада він провів кілька нарад щодо оборонної тематики. Він відзначив, що у цьому році Україна змогла вийти на значні результати по кількох напрямах.

Йдеться і про українську артилерію - снаряди, гармати. А також про дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупантів РФ, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину, зазначає президент.

"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати. Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування", - сказав глава держави.

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Зокрема, президент згадав про "данську модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, за словами Зеленського, є домовленість з Францією.

"Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - розповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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