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Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння цього року, - Зеленський. ВIДЕО

У 2024 році Україна перетнула позначку перших ста одиниць ракетного озброєння.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, 9 листопада він провів кілька нарад щодо оборонної тематики. Він відзначив, що у цьому році Україна змогла вийти на значні результати по кількох напрямах.

Йдеться і про українську артилерію - снаряди, гармати. А також про дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупантів РФ, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину, зазначає президент.

"Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. І цей напрямок ми будемо нарощувати. Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України. Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а системні моделі для інвестування", - сказав глава держави.

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Зокрема, президент згадав про "данську модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, за словами Зеленського, є домовленість з Францією.

"Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати", - розповів глава держави.

Раніше повідомлялося, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

Читайте також: Україна виготовляє майже 20 САУ "Богдана" на місяць, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) виробництво (1632) ракети (4023)


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Топ коментарі
+51
100 ракет в 2014 виробити не змогли, бо тільки у 2017 році спроектували і почали випробовувати першу ракету " Нептун" і "Вільха". Пізніше почали виробницство ракет "Сапсан-Грім 2"та інших, але вибори у 2019 році змінили політику країни, яка у війні захищатися і робити ракети, а пішли "мирним шляхом", закликаючу страшну війну своєю непідготовкою і виготовленням асфальту. Можете собі уявити скільки ми змогли б зробити ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха", якби у 2019 році вибрали Порошенка? Можливо б тоді і повномосшабного нападу не було і точно, що крім цих ракет розробили б ще інші. Якраз тоді президентом США вибрали друга України і Порошенка Байдена..., але вибравши Боневтіка ми похоронили всі ракетні програми і САУ "Богдана", завод "Антонова", літак "Мрію", Новокаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, все Азовське море з містами та базами відпочинку... Яскравий приклад, коли недавно виробництво "Богдани" профінансувала Данія і за один місяц зробили 18 штук. Нескладно взяти калькулятор і порахувати скільки місяців пройшло з квітня 2019 року і до лютого 2022 року і скільки можна було замість асфальту виготовити САУ. Така сама історія і по всім ракетах і дронах. А Боневтік сидить впевнено і тупо бреше, бо знає, що така брехня подобається наріду 73%. Головне в кінці не забути сказати, що у всьому винні США і НАТО.
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09.11.2024 19:46
+39
З тієї самої опери як мільйон дронів.
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09.11.2024 19:32
+35
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
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09.11.2024 19:52
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Тут без деталей-Виробили 100 ракет без деталей?)
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09.11.2024 19:29 Відповісти
До слова, протитанкова Стугна - теж ракета(((
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09.11.2024 19:47 Відповісти
а ще Нептун та Вільха.

але це ж розроблено при Мародьорє Шоколадному 🍫

невдобно, Вова, сцяти людям в очі
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09.11.2024 21:07 Відповісти
"Хто всравсь невістка..."Що дасть по декілька штук запускати.
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09.11.2024 19:48 Відповісти
...йшов одинадцятий рік війни...
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09.11.2024 20:25 Відповісти
коли вже щезне ця Катастрофа України ? 👿

.
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09.11.2024 21:13 Відповісти
Краще тікай, хлопе!
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09.11.2024 19:29 Відповісти
він все ж сподівається що Україна не встоє...
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09.11.2024 19:36 Відповісти
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09.11.2024 19:29 Відповісти
what the fuck)
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09.11.2024 19:31 Відповісти
Если бы изготовила 100 ракет в 14, 1000 в 15 и 3000 в 16, то и война бы уже закончилась. А кого ждали 10 лет???
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09.11.2024 19:32 Відповісти
100 ракет в 2014 виробити не змогли, бо тільки у 2017 році спроектували і почали випробовувати першу ракету " Нептун" і "Вільха". Пізніше почали виробницство ракет "Сапсан-Грім 2"та інших, але вибори у 2019 році змінили політику країни, яка у війні захищатися і робити ракети, а пішли "мирним шляхом", закликаючу страшну війну своєю непідготовкою і виготовленням асфальту. Можете собі уявити скільки ми змогли б зробити ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2" і Вільха", якби у 2019 році вибрали Порошенка? Можливо б тоді і повномосшабного нападу не було і точно, що крім цих ракет розробили б ще інші. Якраз тоді президентом США вибрали друга України і Порошенка Байдена..., але вибравши Боневтіка ми похоронили всі ракетні програми і САУ "Богдана", завод "Антонова", літак "Мрію", Новокаховську ГЕС, Запорізьку АЕС, все Азовське море з містами та базами відпочинку... Яскравий приклад, коли недавно виробництво "Богдани" профінансувала Данія і за один місяц зробили 18 штук. Нескладно взяти калькулятор і порахувати скільки місяців пройшло з квітня 2019 року і до лютого 2022 року і скільки можна було замість асфальту виготовити САУ. Така сама історія і по всім ракетах і дронах. А Боневтік сидить впевнено і тупо бреше, бо знає, що така брехня подобається наріду 73%. Головне в кінці не забути сказати, що у всьому винні США і НАТО.
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09.11.2024 19:46 Відповісти
+
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10.11.2024 09:09 Відповісти
Наврали с 3 короба. Ракеты делали в Украине со времен СССР. Свои разработки были при Порошенко 13-16 год. Успешно созданы и испытаны, но их не производили!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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15.11.2024 05:52 Відповісти
Еще и ссылку дать нельзя. Ракетная_программа_Украины в гугле.
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15.11.2024 05:53 Відповісти
маю надію, що вас так понесло у датах від блювотного рефлексу споглядання лідора?
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09.11.2024 19:52 Відповісти
Грім 2 ?
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09.11.2024 19:32 Відповісти
Хрін вофкін 1

.
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09.11.2024 21:09 Відповісти
З тієї самої опери як мільйон дронів.
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09.11.2024 19:32 Відповісти
Які будудь захоронені у мільярдному лісі дерев за допогою енергосили в Гіагват електроенергії і покриті асфальтом. Після цього усі дружно йдут на шашлики.
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09.11.2024 19:40 Відповісти
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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09.11.2024 19:52 Відповісти
Хачу тисячу... от вофкі ! 😂👍
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09.11.2024 21:10 Відповісти
перепрошую, а "ПрипіЗедентський університет" від носія юрижидичного диплому на котрий навчався довічний стипендіат Зебіленський старший?
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09.11.2024 19:59 Відповісти
А що,генералу Марченко не було місця в міністерстві оборони?Яка перемога,як що викідають таки кадри. Марченко врятував Південь Украіни,невже він не заробів собі посаду?Він розумнійши за тих,хто зараз бездарно сидить в міністерстві оборони і кормить армію вонючею тушонкой.
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09.11.2024 19:33 Відповісти
Вигнали з ЗСУ за те що багато балакав...І не те що подобається говнокомандуючому.
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09.11.2024 20:13 Відповісти
Тобто, за правду.
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09.11.2024 20:27 Відповісти
А можна ссиль на цю інфу.
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09.11.2024 20:33 Відповісти
пошукайте інтерв'ю Генерала Марченко Березі

навіть стриманого в оцінках Марчело вже прорвало - виложив реальну ситуацію на фронті і всі косяки політичного та військового керівництва

.
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09.11.2024 21:17 Відповісти
Я дивився це відео. Не пам'ятаю шоб в ньому генерал казав про те шо йього вигнали з армії
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09.11.2024 21:32 Відповісти
Марченко ніколи не говорив дипломатично, лиш згадайте як він розповідав про оборону Миколаєва, коли сказав що якби я виконував всі вказівки генштабу то давно б здав місто і що там взагалі не було нічого готово до оборони та був повний хаос.
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09.11.2024 22:36 Відповісти
Я знаю шо і як каже генерал - я з Миколаєва і декілька разів бачив та чув йього.
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10.11.2024 06:09 Відповісти
"Йдеться і про українську артилерію - снаряди, гармати. А також про дрони - різних видів", - бляха він сам собі тексти пише? Хіба хтось щось тут зрозуміє? Так що саме в кількості 100 штук?
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09.11.2024 19:33 Відповісти
Він все це називає ракети.
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09.11.2024 19:35 Відповісти
Написали 100 штук.Він так і прочитав.
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09.11.2024 19:37 Відповісти
Це вже майже, як в анекдоті про Брєжнєва (кінцівка): я знаю, що це Маргарет Тетчер, але у мене в папірці написано Індіра Ганді
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09.11.2024 21:22 Відповісти
Та кака разніца.
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10.11.2024 08:27 Відповісти
не *****!
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09.11.2024 19:35 Відповісти
двигун "шахеда"- пере дайте наші КБ конструкторам-інженерам....
https://www.facebook.com/reel/1617748132116466
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09.11.2024 19:36 Відповісти
воно читає з папірця,дуже не переймайтеся
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09.11.2024 19:38 Відповісти
питання одне:коли закінчиться це шапіто?
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09.11.2024 19:41 Відповісти
20/міс богдан, 100 ракет, реактивна паляниця, млн дронів, дальні дрони.
але це все секретна продукція, котру ніхто не бачив.
як секретні пункти чергового плану.
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09.11.2024 19:46 Відповісти
А за публікацію відосиків ЗЄ ОП щось доплачує?
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09.11.2024 19:46 Відповісти
тільки ютуб, а ОПа робить там децильйонні перегляди.
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09.11.2024 20:05 Відповісти
Ага. Тільки коменти чомусь вимкнуті
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09.11.2024 21:46 Відповісти
і чому ж "наш" побездун вимкнув коментарі, невже Подоляк із дЄрьмаком не забезпечать схвальні відгуки та ввічливі епітети до півтора метрового мачо скумбрії?
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10.11.2024 09:55 Відповісти
Ну, тепер можна спокійно йти спати…
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09.11.2024 19:52 Відповісти
- Де ракети?
- Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року ...
- ок, але де ці ракети? Або результати ударів по росії цими ракетами?
- Тут без деталей, але я хочу подякувати кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві ...
- зрозуміло, але де ті ракети зараз? Чому вони не використовуються?
- є "данська модель" інвестування в українську оборонку, яку започаткувала Данія. Також, є домовленість з Францією...
- до чого тут модель інвестування? Дайте чотку відповідь, де ракети ?

Зараз уперше за понад 30 років незалежності ми маємо такого преЗЕдента...
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09.11.2024 19:52 Відповісти
То вже кацапські аеродроми будеш бомбити?
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09.11.2024 19:58 Відповісти
Можливо, але не точно
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09.11.2024 20:12 Відповісти
Це він про ті ракети, програми яких вовочка закрив у 19-му році, відразу після свого вцарювання??? Так якби ця паскуда тоді не закрила ті програми, то зараз тих ракет би було тисячі!!!
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09.11.2024 20:16 Відповісти
Раніше казали, що Україна виробляє 10 нептунів на рік. Це крилаті ракети. Тобто якщо до цих 10 приплюсувати 90 ракет різних типів (в тому числі протитанкових), то може й набереться. Але чи до цього числа входить балістика?
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09.11.2024 20:19 Відповісти
Цікаво: а якщо б воно допомагало виробництву, а не натравлювало на виробників зброї усілякі БЕБи, ДБРи, САПи, СБУ чи ТЦК, то скількі було б?
Завод байрактарів почне працювати у 2025-му, хоча власники ще у 2022-му запропонували будувати завод по виробництву БПЛА, але влада не отримала відкатів (інакше я не можу назвати ціну в $10млн за підведення електрики).
А якби не зупинили "оборонку" восени 2019-го, то скільки б було?
Але винні у всьому Порошенко, Пашинський з Т.Чорновіл, Байден, Шольц та рептилоїди марсіянського походження.
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09.11.2024 20:19 Відповісти
надійно заховані у мільярді дерев мільйон дронів одного разу злетять й *********** кацапів, їхня оборона затріщить. й саме у й цей момент 100 балістичних ракет довершать розгром кацапні. відтак на москвощину зайде татаров й самотужки доб'є залишки ахмата...
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09.11.2024 20:25 Відповісти
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09.11.2024 20:45 Відповісти
Здається що курка ще не знесла яйце, а півень кукуріка на весь район.
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09.11.2024 20:34 Відповісти
От йього штирить. Цікаво це лікувальний чи вже професійни канабієс.
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09.11.2024 20:34 Відповісти
Коли будуть кримінальні справи по зупинці з 2019 року програм виробництва зброї?
Коли будуть кримінальні справи по розмінуванні Чонгару? …
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09.11.2024 20:41 Відповісти
Коли український народ вибере президента, а не " хоть посмійомся"
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10.11.2024 08:20 Відповісти
Вони часом не разом з F-16 десь простоюють?
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09.11.2024 20:41 Відповісти
Знову якась квартальна брехня?
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09.11.2024 20:49 Відповісти
Загортаєм уй в газету , запускаємо ракету - В. О. Зеленський
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09.11.2024 20:52 Відповісти
Потужно!!!
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09.11.2024 21:02 Відповісти
Немцы на пульсирующем двигателе тысячи крылатых ракет делали. Дешиво и надежно. Не ружно твердое ракетное топливо. Только керосин. Не нужны затраты на изготовление турбин. Но тогда не было старлинка и GPS. Но это же надо желать победить и не воспринимать госбюджет как свой карман.
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09.11.2024 21:03 Відповісти
Доречі так фау проста модель причому креслення загально доступні, тільки треба електроніку приліпити та коректуючі двигуни
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09.11.2024 22:40 Відповісти
Яких ракет? Ракет до Вільхи? Чи до Стугни? Чи сто каналізаційних труб переробили, як хамасівці в секторі? Без деталей, блін.
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09.11.2024 21:03 Відповісти
Ого как , третий год война идёт , и тут под руководством зелёных тридварастов аж СТО ракет выпустили . Не , ну это уже прорыв !
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09.11.2024 21:17 Відповісти
2 года прошло с анонса украинского пододного дрона. Испытания прошли. Применения не было. Зеленая плесень побеждать не планирует.
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09.11.2024 21:40 Відповісти
ТЕРОРИСТИ ХАМАС ПОКАЗАЛИ, ЯК РОБЛЯТЬ РАКЕТИ З ВОДОПРОВІДНИХ ТРУБ
https://zn.ua/ukr/WORLD/teroristi-khamas-pokazali-jak-robljat-raketi-z-vodoprovidnikh-trub.html
мож у нас труби не такі?
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09.11.2024 21:46 Відповісти
Патужный просредент.
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09.11.2024 22:08 Відповісти
У цієі людини зовсім ампутовані такі поняття як совість , порядність, відповідальність. Без усіляких напрягів робить вигляд що нічого не трапилось і ніхто нічого не пам"ятає.. І спокійнісенько так хвалиться тим, що нарешті щось запрацювало з того що він сам і знищив ще у 2019 році..... Бо пан зеленський мабуть забув , але ми пам"ятаемо що при Порошенку, до 19-го року всі ракетні програми розвивались і вийшли вже на єтап випуску!!! У квітні 2019 року стало відомо, що вже виготовлено 2 дослідні зразки ОТРК. Один в рамках іноземного замовлення від Саудівської Аравії, а другий для Збройних сил України. Королівство Саудівська Аравія, що і була іноземним замовником, готувалась до випробувань ОТРК ..ГРІМ-2'' восени 2019 року, а надходження на озброєння очікувалось з 2022 року. !!! "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом". І 200 ракет з дальністю 280 км - це мало стати лише початком. Бо на КБ "Південне" тоді хитро посміхалися: "Але ж ви розумієте, що 280 км це умовно, нам же не важко буде поставити начинку і на пів тисячі, і навіть на тисячу кілометрів - була б політична воля". .... 30 січня 2018 року були успішно здійснені перші льотні випробування ПКР ..НЕПТУН"" . 12 квітня 2019 року Головний конструктор і Генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов під час урочистостей з 65-річного ювілею підприємства повідомив, що КБ ..Південне ""розробляє близько десяти проєктів (!!!) розвитку бойової ракетної та реактивної техніки на потреби Збройних сил України. 1 травня 2019 року в Одеській області стартували випробування вітчизняних ракетних комплексів типу «Вільха» та «Нептун». Державні випробування комплексів «Вільха-М» та «Вільха-Р» були заплановані на серпень-жовтень 2019 року. До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".Чекали, аби пустити ракети на конвеєр........Але по дурості більшості , до влади прийшов цирковий блазень і його шобла, і...вони просто закрили фінансування усіх цих програм, і все зупинилось... А скільки б могло бути озброєння нашого виробництва що доставало б навіть до мАцкви! І путін добре подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь..... Тому коли нині справедливо проклинаємо русскіх і так само справедливо вимагаємо від Заходу дати нам більше ППО - будьмо справедливими й до того, через кого, і завдяки кому ми не маємо чим відповісти за Київ, за Кривий Ріг, за Покровськ. ....Але , у зеленського завжди хтось винен, але тільки не він.... І зараз зеленський ні на що нездатний, крім як шукати винних і звинувачувати усіх навколо. Навіть тих хто нам допомагає, і хто зробив багато з того що мав зробити сам зеленський. Але і в такій трагічній сітуаціі він не забуває кожного дня знімати відосики про себе любимого і рапортуючі про своі досягнення: що тільки зараз, вперше за 30 років, перші 100 ракет..... і таке інше.....
Але війську на фронті ці відосики не допоможуть......
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09.11.2024 22:34 Відповісти
....Але , у зеленського завжди хтось винен, але тільки не він....

Саме так
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10.11.2024 09:13 Відповісти
Грім2 дальність 500км яка була обмежена договором про системи озброєння які раша давно порушила а реальна дальність може бути так як у орківського Іскандера.

А 280 то Сапсан то на екпорт, тому що можна продавати згідно обмежень тільки на таку відстань.
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09.11.2024 22:43 Відповісти
Якби це був 2020 рік а не 2024 !
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09.11.2024 22:53 Відповісти
Нелегитивний бла бла поц.
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09.11.2024 22:56 Відповісти
Досить шкодити Україні, йди краще у відставку. З початку брехало, що зніме з себе недоторканість, потім брехало про дерева, потім про "велике будівництво", потім про 1 мільйон безпілотників у цьому році, зараз про ракети. Для перемоги Україні потрібна розумна влада.
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09.11.2024 23:05 Відповісти
Наріку і ширка - ракета.
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09.11.2024 23:43 Відповісти
Ага , Лєнка - ракета, сто раз.Більш ні на що ,ви гниди, не стусні.
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10.11.2024 05:49 Відповісти
Цікаво, Трамп читає ваші новини й коменти?? Напевне ні!
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10.11.2024 08:07 Відповісти
А скільки виробили за 2 попередніх років війни, а скільки виробили за п'ять років президенства , товаришу зеленський???!!!
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10.11.2024 08:16 Відповісти
Брехлива шмаркля....
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10.11.2024 08:25 Відповісти
А чому тільки зараз, а не в 2019році?На сто днів царювання бубочки це було б красиво, а зараз це хтиво і брехливо.
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10.11.2024 08:55 Відповісти
Це паталогічна брехня від паталогічного брехуна і мерзотника.
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10.11.2024 11:31 Відповісти
Він, мабуть, має на увазі -паляниці. Які дуже з великою натяжкою можна назвати ракетами.
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10.11.2024 12:23 Відповісти
 
 