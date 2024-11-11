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Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Утром 11 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту нет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов.

Харьковщина (5577) Воздушные силы (2259) КАБ (349)


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За десять років війни "укро влада"(???) не може прикрити українськи міста.(совпадєніє???)
На#уй ви таки взагалі потрібні, чи ви спецом допомагаєте путіну знущатися над людьми??
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11.11.2024 08:56 Ответить
 
 