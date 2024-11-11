Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Утром 11 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту нет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов.