Враг запускает КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы
Утром 11 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Харьковщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей на эту минуту нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели РФ выпустила по Украине 800 КАБов и около 600 дронов.
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На#уй ви таки взагалі потрібні, чи ви спецом допомагаєте путіну знущатися над людьми??