Ворог знову запустив "Шахеди", є загрози для Чернігівщини, Житомирщини та Київщини (оновлено)

Вдень 11 листопада 2024 року війська РФ знову запустили на територію України ударні БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, наразі "Шахеди" фіксуються на Сумщині та Полтавщині. Є загроза для Чернігівщини, Черкащини і Київщини.

"Ворожі БпЛА із Сумщини - на південь Чернігівщини. БпЛА з Полтавщини - на північ Черкащини", - йдеться у повідомленні.

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"Група БпЛА на Сумщині - курсом на Чернігівщину. БпЛА на півдні Чернігівщини - курсом на Київщину", - згодом додали у Повітряних силах.

"Дрон курсом на Васильків! Нові групи "шахедів" із Сумщини - на Чернігівщину!" - додали о 14.08 Повітряні сили.

"Ворожі БпЛА на Київ зі сходу!" - зазначили ПС о 14.29.

У Києві також оголошували повітряну тривогу. Станом на 14.57 у Києві оголошено відбій загрози.

"БпЛА з Київщини - на Житомирщину! Дрони у центрі Чернігівщини - курсом на захід. БпЛА із Сумщини - на Чернігівщину", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 14.41.