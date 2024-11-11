На Киевщине зафиксировали российский БпЛа: работает ПВО
Вечером 11 ноября в Киевской области зафиксировали в воздухе вражеский дрон. В столице и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Вражеский БпЛА (предположительно разведывательный) на Киевщине. Работает ПВО", - говорится в сообщении.
По состоянию на 21:30 в Киеве и области объявлена воздушная тревога.
"БпЛА курсом на Киев", - добавили в ВС.
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