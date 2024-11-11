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На Киевщине зафиксировали российский БпЛа: работает ПВО

На Київщині працює ППО по ворожому БПЛА

Вечером 11 ноября в Киевской области зафиксировали в воздухе вражеский дрон. В столице и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Вражеский БпЛА (предположительно разведывательный) на Киевщине. Работает ПВО", - говорится в сообщении.

По состоянию на 21:30 в Киеве и области объявлена воздушная тревога.

"БпЛА курсом на Киев", - добавили в ВС.

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Киев (25475) Киевская область (4117) ПВО (2709) Воздушные силы (2251)


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