В Киеве будут превентивно выключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара РФ, - Yasno

11 ноября в Киеве применили превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы российского ракетного обстрела. Такие меры будут применяться, когда это будет необходимо для безопасности энергосистем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что после завершения воздушной тревоги не удалось сразу восстановить электроснабжение.

Что такое превентивное отключение и как оно работает?

Коваленко объяснил, что система электросетей работает как последовательная цепь, и если одно из звеньев выходит из строя, это может привести к перегрузке и повреждению оборудования на подстанциях или электростанциях.

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Он также напомнил, что обычно объемы генерации удается корректировать с помощью ТЭС и ТЭЦ, но обстрелы летом существенно повредили тепловую генерацию, поэтому сейчас для маневрирования используются другие объекты.

Это влияет на скорость восстановления электроснабжения, поскольку запуск энергоблоков требует определенного времени для достижения необходимой мощности.

На вопрос, будут ли выключать свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела, гендиректор Yasno ответил, что такие меры будут применяться, когда это необходимо для безопасности энергосистемы.

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Он призвал к пониманию, поскольку эти ограничения связаны с войной и имеют целью предотвращение более серьезных убытков в случае поражения энергообъектов.

"Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей. Но как справедливо заметили, у нас в стране война. Поэтому извините за неудобства", - резюмировал Коваленко.