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В Киеве будут превентивно выключать электроэнергию во время угрозы ракетного удара РФ, - Yasno

Гендиректор Yasno пояснив чому у Києві були превентивні вимкнення світла 11 листопада

11 ноября в Киеве применили превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы российского ракетного обстрела. Такие меры будут применяться, когда это будет необходимо для безопасности энергосистем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что после завершения воздушной тревоги не удалось сразу восстановить электроснабжение.

Что такое превентивное отключение и как оно работает?

Коваленко объяснил, что система электросетей работает как последовательная цепь, и если одно из звеньев выходит из строя, это может привести к перегрузке и повреждению оборудования на подстанциях или электростанциях.

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Он также напомнил, что обычно объемы генерации удается корректировать с помощью ТЭС и ТЭЦ, но обстрелы летом существенно повредили тепловую генерацию, поэтому сейчас для маневрирования используются другие объекты.

Это влияет на скорость восстановления электроснабжения, поскольку запуск энергоблоков требует определенного времени для достижения необходимой мощности.

На вопрос, будут ли выключать свет каждый раз при угрозе ракетного обстрела, гендиректор Yasno ответил, что такие меры будут применяться, когда это необходимо для безопасности энергосистемы.

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Он призвал к пониманию, поскольку эти ограничения связаны с войной и имеют целью предотвращение более серьезных убытков в случае поражения энергообъектов.

"Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы подразнить людей. Но как справедливо заметили, у нас в стране война. Поэтому извините за неудобства", - резюмировал Коваленко.

Коваленко

Автор: 

Киев (25475) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422) Yasno (13)


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Топ комментарии
+8
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11.11.2024 21:26
+7
Тобто..зараз тривога, пізд@чний гучномовець оре, як кончений..а мені світло вимкнуть???

П@дари знову ціну на електрику підіймають???
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11.11.2024 21:30
+2
Аха..кілька дебілів будуть смикати рубильники..та й по всьому
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11.11.2024 21:37
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11.11.2024 21:26 Ответить
Тобто..зараз тривога, пізд@чний гучномовець оре, як кончений..а мені світло вимкнуть???

П@дари знову ціну на електрику підіймають???
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11.11.2024 21:30 Ответить
Все правильно вони роблять, якби робили це з самого початку було б менше пошкоджень.

Пояснюю у випадку попадання в трансформатор, може вигоріти багато елементів підстанції, а якщо відімкнути трансформатор превентивно згорить тільки він.
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11.11.2024 22:29 Ответить
Я взагалі не розумію, навіщо люди, які не розбираються в якомусь питанні, лізуть зі своїми теоріями змови
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11.11.2024 22:31 Ответить
Наче ж нормально написали: в разі загрози ракетного удару. Тобто або масованого або якщо, наприклад, буде відомо, куди приблизно хочуть влупити. Мені достатньо одного разу було прочитати, щоб зрозуміти. Зараз же не вимкнули електрику? Не вимкнули. Ну а якщо зробити так, як ви бажаєте - то будемо 1,5 місяці сидіти без електрики, як було літом. А так, якщо не буде ушкоджене складне дороге обладнання - то відновити значно легше, ніж коли станеться замикання і пожежа
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11.11.2024 22:30 Ответить
Ще раз..щоб підняти
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11.11.2024 22:59 Ответить
Я до Вас капець як нормально ставлюсь. Але, ці п@дари постійно граються рубильниками.

І от скажіть, як я зможу покинути палаючу квартиру, як що що..нагадую, я не ходжу.

Бойлер вже нах послав..ще холодильник пошле..і можна вішатись.
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11.11.2024 23:05 Ответить
Я теж до вас нормально ставлюся. Мені шкода, але в цьому винен ворог, аж ніяк не енергетики . Про менеджмент та тарифоутворення - це трохи інша тема. Ми тут про "залізо". Якщо не буде "заліза" - не буде ніякого тарифу. Бо не буде чого продавати . Можу порадити встановити реле напруги - воно електрикою не забезпечить, але подасть живлення вже тоді, коли напруга буде номінальна в мережі. У мене "Зубр" вже вісім років - і відгоряння робочого "нуля" пережив і всі ці аварійні відключення - політ нормальний
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11.11.2024 23:15 Ответить
Аха..кілька дебілів будуть смикати рубильники..та й по всьому
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11.11.2024 21:37 Ответить
Закінчив Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю «Маркетинг», Дніпропетровський університет економіки та права за спеціальністю «Маркетинг» та Дніпропетровський національний університет за спеціальністю «Фізика».

Диплом останнього здати, а тих, хто його видав, посадити ☹
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11.11.2024 21:39 Ответить
тоесьесли раньше чтобы отрубить нам электрику им надо было хотя бы раз в 3 месяца запускать кучу ракет и тартить на это миллиарды долларов, то теперь им нужно просто поднят в воздух 5 штук Ту95 и полетать кругами. Можно делать через день. Отличные новости че. Интересно кацапы догадаются про такий лайфхак или они еще тупее наших. Надеюсь на второе.
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11.11.2024 23:05 Ответить
Так то воно так... Мені здається, що ресурс у цих літаків вже ого-го... Щоб просто так їх ганяти. Я не фахівець в авіації, але тут є люди, які на цьому розуміються
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11.11.2024 23:18 Ответить
 
 