РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости
9 265 8

В трех областях Украины ввели графики аварийных отключений света (обновлено)

Обстріли енергооб’єктів 9 вересня

В Сумской, Черкасской и Житомирской областях применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальников военных администраций.

"По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября с 06:31 по области применены аварийные отключения электроэнергии. "Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец

Также читайте: 10 вражеских агитаторов, в том числе "политэксперта" пула Медведчука, задержали в 4 областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

По информации Суспільного, отключения также зафиксированы на Николаевщине, Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, а также в Киеве и Харьковщине.

Свет выключается превентивно, чтобы в случае атаки на энергетическую инфраструктуру были меньшие повреждения.

Сумская область (3011) отключение света (422) Житомирская область (1386) Черниговская область (1121)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У нізці
показать весь комментарий
11.11.2024 07:27 Ответить
Ціх,тіх
показать весь комментарий
11.11.2024 08:09 Ответить
"світло вимикають превентивно"
показать весь комментарий
11.11.2024 07:31 Ответить
З якого бодуна??
показать весь комментарий
11.11.2024 07:56 Ответить
Аби було. Щоб не надто розслаблялися
показать весь комментарий
11.11.2024 08:29 Ответить
Нехай краще обладнання вигорить, дійсно
показать весь комментарий
11.11.2024 08:45 Ответить
Привіт від Галущенка!!!

Як завжди, не збрехав.
показать весь комментарий
11.11.2024 08:33 Ответить
В каких областях действуют аварийные отключения

Так, согласно обнародованной информации, по распоряжению Укрэнерго, аварийные отключения в течение 11 ноября будут действовать:

в Сумской области в 06:30 ввели графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь, в 07:20 дополнительно применяются графики аварийных отключений для 5 и 6 очередей;в Харьковской области;в Житомирской области;в Николаевской области отключили 1, 2, 3 и 4 очереди графиков аварийных отключений, дополнительно отключат 5 и 6 очереди;в Кировоградской области с 6.36;в Черкасской области с 06:31в Днепропетровской области;в Полтавской области с 06:30 для 1 - 4 очередей.в Донецкой области;в Киевской области;в Черниговской области;в Одесской области.
показать весь комментарий
11.11.2024 11:51 Ответить
 
 