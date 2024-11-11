В трех областях Украины ввели графики аварийных отключений света (обновлено)

В Сумской, Черкасской и Житомирской областях применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальников военных администраций.

"По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября с 06:31 по области применены аварийные отключения электроэнергии. "Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец

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По информации Суспільного, отключения также зафиксированы на Николаевщине, Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, а также в Киеве и Харьковщине.

Свет выключается превентивно, чтобы в случае атаки на энергетическую инфраструктуру были меньшие повреждения.