В трех областях Украины ввели графики аварийных отключений света (обновлено)
В Сумской, Черкасской и Житомирской областях применены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальников военных администраций.
"По команде НЭК "Укрэнерго", 11 ноября с 06:31 по области применены аварийные отключения электроэнергии. "Принятые меры направлены на сохранение энергосистемы Украины", - отметил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец
По информации Суспільного, отключения также зафиксированы на Николаевщине, Киевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине, а также в Киеве и Харьковщине.
Свет выключается превентивно, чтобы в случае атаки на энергетическую инфраструктуру были меньшие повреждения.
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Як завжди, не збрехав.
Так, согласно обнародованной информации, по распоряжению Укрэнерго, аварийные отключения в течение 11 ноября будут действовать:
в Сумской области в 06:30 ввели графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь, в 07:20 дополнительно применяются графики аварийных отключений для 5 и 6 очередей;в Харьковской области;в Житомирской области;в Николаевской области отключили 1, 2, 3 и 4 очереди графиков аварийных отключений, дополнительно отключат 5 и 6 очереди;в Кировоградской области с 6.36;в Черкасской области с 06:31в Днепропетровской области;в Полтавской области с 06:30 для 1 - 4 очередей.в Донецкой области;в Киевской области;в Черниговской области;в Одесской области.