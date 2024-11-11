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У нізці областей України ввели графіки аварійних відключень світла (оновлено)

Обстріли енергооб’єктів 9 вересня

У Сумській, Черкаській та Житомирській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальників військових адміністрацій.

"За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. "Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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За інформацією Суспільного, відключення також зафіксовані на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині.

Зазначається, що світло вимикають превентивно, щоб у разі атаки на енергетичну інфраструктуру були менші пошкодження.

Автор: 

Сумська область (3547) відключення світла (1085) Житомирська область (1255) Чернігівська область (892)


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У нізці
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11.11.2024 07:27 Відповісти
Ціх,тіх
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11.11.2024 08:09 Відповісти
"світло вимикають превентивно"
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11.11.2024 07:31 Відповісти
З якого бодуна??
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11.11.2024 07:56 Відповісти
Аби було. Щоб не надто розслаблялися
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11.11.2024 08:29 Відповісти
Нехай краще обладнання вигорить, дійсно
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11.11.2024 08:45 Відповісти
Привіт від Галущенка!!!

Як завжди, не збрехав.
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11.11.2024 08:33 Відповісти
В каких областях действуют аварийные отключения

Так, согласно обнародованной информации, по распоряжению Укрэнерго, аварийные отключения в течение 11 ноября будут действовать:

в Сумской области в 06:30 ввели графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь, в 07:20 дополнительно применяются графики аварийных отключений для 5 и 6 очередей;в Харьковской области;в Житомирской области;в Николаевской области отключили 1, 2, 3 и 4 очереди графиков аварийных отключений, дополнительно отключат 5 и 6 очереди;в Кировоградской области с 6.36;в Черкасской области с 06:31в Днепропетровской области;в Полтавской области с 06:30 для 1 - 4 очередей.в Донецкой области;в Киевской области;в Черниговской области;в Одесской области.
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11.11.2024 11:51 Відповісти
 
 