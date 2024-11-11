У нізці областей України ввели графіки аварійних відключень світла (оновлено)

У Сумській, Черкаській та Житомирській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальників військових адміністрацій.

"За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. "Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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За інформацією Суспільного, відключення також зафіксовані на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині.

Зазначається, що світло вимикають превентивно, щоб у разі атаки на енергетичну інфраструктуру були менші пошкодження.