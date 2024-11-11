У нізці областей України ввели графіки аварійних відключень світла (оновлено)
У Сумській, Черкаській та Житомирській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальників військових адміністрацій.
"За командою НЕК "Укренерго", 11 листопада з 06:31 по області застосовані аварійні відключення електроенергії. "Вжиті заходи спрямовані на збереження енергосистеми України", - зазначив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За інформацією Суспільного, відключення також зафіксовані на Миколаївщині, Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині.
Зазначається, що світло вимикають превентивно, щоб у разі атаки на енергетичну інфраструктуру були менші пошкодження.
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Як завжди, не збрехав.
Так, согласно обнародованной информации, по распоряжению Укрэнерго, аварийные отключения в течение 11 ноября будут действовать:
в Сумской области в 06:30 ввели графики аварийных отключений с 1 по 4 очередь, в 07:20 дополнительно применяются графики аварийных отключений для 5 и 6 очередей;в Харьковской области;в Житомирской области;в Николаевской области отключили 1, 2, 3 и 4 очереди графиков аварийных отключений, дополнительно отключат 5 и 6 очереди;в Кировоградской области с 6.36;в Черкасской области с 06:31в Днепропетровской области;в Полтавской области с 06:30 для 1 - 4 очередей.в Донецкой области;в Киевской области;в Черниговской области;в Одесской области.