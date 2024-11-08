Споживання електроенергії зростає, вранці та увечері в енергосистемі – дефіцит

В Україні зростає споживання електроенергії через хмарну погоду та нижчу ефективність роботи побутових СЕС у більшості областей.

Про це сказано в повідомленні "Укренерго".

"Сьогодні, 8 листопада, станом на 09:30, рівень споживання був на 5% вищим, ніж попереднього дня – у четвер, 7 листопада. Причини: зниження температури повітря порівняно із попереднім днем, а також встановлення хмарної погоди у більшості регіонів України, крім південних, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових СЕС", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що в години максимального споживання – вранці та ввечері – в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Також там закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 07:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.

Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 2 395 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 307 МВт.

Раніше стало відомо, що завдяки імпорту електроенергії з України Польщі 7 листопада, між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла – у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України.

До того "Укренерго" видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації.

Перед тим "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.