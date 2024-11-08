Польщі вдалося уникнути відключень світла завдяки імпорту електроенергії з України

Завдяки імпорту електроенергії з України Польщі 7 листопада, між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла – у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України.

Про це пише Rzeczpospolita, передає LIGA.net.

За повідомленням польського оператора системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії – і це призвело до дефіциту електроенергії в країні.

Щоб компенсувати цей дефіцит, Польща була змушена імпортувати електроенергію з України, Німеччини та Швеції.

6 листопада, вдруге в історії Польщі мережевий оператор закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання.

Це сталося, зокрема, через високий попит, низькі прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.

Вперше PSE оголошували "період загрози" через занадто низький резерв потужності в енергосистемі у вересні 2022 року.

Також читайте: "Укренерго" погодило технічні умови на приєднання понад 1,3 ГВт розподіленої генерації

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії в порівнянні з вереснем на 58% – до 181 тис. МВт-год. Водночас у порівнянні з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії до України зріс у 9,5 раза.

До того стало відомо, що Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.