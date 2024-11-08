Польщі вдалося уникнути відключень світла завдяки імпорту електроенергії з України
Завдяки імпорту електроенергії з України Польщі 7 листопада, між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла – у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України.
Про це пише Rzeczpospolita, передає LIGA.net.
За повідомленням польського оператора системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії – і це призвело до дефіциту електроенергії в країні.
Щоб компенсувати цей дефіцит, Польща була змушена імпортувати електроенергію з України, Німеччини та Швеції.
6 листопада, вдруге в історії Польщі мережевий оператор закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання.
Це сталося, зокрема, через високий попит, низькі прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.
Вперше PSE оголошували "період загрози" через занадто низький резерв потужності в енергосистемі у вересні 2022 року.
Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії в порівнянні з вереснем на 58% – до 181 тис. МВт-год. Водночас у порівнянні з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії до України зріс у 9,5 раза.
До того стало відомо, що Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.
Будь ласка, зачекайте...
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Тим більше що це як ніяк валюта.
Також там закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 07:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.
Є раптові коливання споживання у звязку з похолоданням і які деколи важко передбачити.
Потрібно будувати підземні сховища електроенергії але акумуляторні дуже дорогі.
А надземні штучні водойми куди закачується вода при надлишку і потім віддається при потребі як мінГЕС, наразі небезпечно через ракетні удари.
електроЕнергія це Вт*години.
виходить так, що всі слова начебто правильно написані але .......🤓🧐👀
2700 МВт/год....
ось тепер, згідно тексту отримаєте потужність, яка потрібна була аби забезпечити "уникнути відключень світла" = 300 МВт.
"між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла - у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України."
Перекладаю - протягом 3х годин Україна забезпечувала передачу 900 Мвт потужності (миттєвої, якщо так подобається). В повідомленні спеціально вказали години споживання.
Перкладаю ще раз на хлопський розум: Україна підключила дп елмережі Польщі бензиновий генератор потужністю 900Мвт на три години. Скільки кВт/год виробив генератор?
Правильно - 2 700 000 квт/год
надавайте переклади розуміння НУШ щодо енергетики іншим.
бувайте.
щасти вам.
Отже, якщо є надлишок, чому не поділитись з партнерами.
Тим більше що взимку нас самим така допомога ох як знадобиться, та не раз.
Якщо в нас були залишки, а в них недостача, то скажіть про це, а не брешіть
Брехня - це неповага, яка за останні 6 років захопила просто усю країну в усьому!
73% (до яких, бузсумнівно відноситесь і Ви) усе це бачуть, але й надалі бекають по-баран'ячі (як Ви тут)
І бреше не Цензор у цій новині, а Укренерго, Міненерго, Yasno та усякі інші ДТЕКи, яких у нас чомусь останніми роками поналізла неймовірна безліч.
Ось, до чого призводить ідіотизм переходу на вітрову генерацію!
А ідіотизм в тому що не будували засоби зберігання електроенергії, які балансують енегосистему з великою часткою відновлювальної енергетики, а зелений тариф це був просто засіб викачування державних коштів.
засоби зберігання електроенергії, які балансують енегосистему - цього не було ніколи... і ось знову.
А також ідіотизм не користуватись енергією Сонця яка перевищує всі запаси викопних ресурсів, той же вітер це також енергія Сонця.
%% вуглекислого газу в повітрі незначний і постійний. Спробуйте знайти в мережі цифри самі.
При цьому цей відсоток регулюється більшою мірою океаном, а не наземною рослинністю. Від %% вуглекислого газу пропорційно залежать %% кисню - зміни яких миттєво відчує будь-яка людина. Клімат змінюється поступово кожні 13 тисяч років, в обидва боки. Повний цикл 26 тис. років.
Вміст вуглекислого газу за період від 1900 року зріс на 44%, що збільшило поглинання інфрачервоного випроміювання в 1.5 рази. Метан ще важчий газ в цьому плані і він більш фактично є парниковим газом.
Ці фактори *************** вирубкою дерев 30% світовго покрову, що пришвидшило циркуляцію води. Та збільшує поглинаючий фактор.
Щодо переробки СО2 то рослинність 25% а окена 33% але так океан більше поглинає тому що він розчиняється в воді але це має побічний ефект збільшує кислотність води. Це явище відоме як киснева деградація або океанічна кислотність. Забруднення океану, особливо надмірне скидання поживних речовин (наприклад, азоту і фосфору з сільськогосподарських добрив), може збільшити рівень кислотності.
Підвищена кислотність води негативно впливає на морські екосистеми, особливо на коралові рифи та організми з вапняковими оболонками (наприклад, молюски, корали, планктон), що важливі для вуглецевого циклу. Це також може знижувати здатність океану продовжувати поглинати CO₂, оскільки хімічний баланс води змінюється. Багато коралових рифів гинуть зараз прогресуючими темпами.
Надмірне забруднення поживними речовинами, як-от азот і фосфор, призводить до цвітіння водоростей, що викликає евтрофікацію. Це створює зони з дуже низьким вмістом кисню, відомі як мертві зони, де більшість морського життя не може вижити.Ці зони мертвих вод обмежують поглинання CO₂ морськими організмами і можуть погіршувати здатність океану зберігати вуглець, оскільки біологічні процеси, що відповідають за вуглецевий цикл, сповільнюються.
Також вміст шкідливих домішок від автомобілів та ріст вуглекислого газу в містах можна легко оприділити звичайним тестом повітря, в моєму місті якість повітря перевищує допустимі норми в 3 рази те саме в інших великих містах.
До речі, забруднення води фосфатами веде до зростання водоростей - тобто до поглинання вуглекислого газу і виділення кисню.
Спочатку забруднення води фосфатами може збільшити поглинання CO₂ за рахунок росту водоростей, негативні наслідки цього процесу значно переважають потенційні переваги.
Подальше розкладання водоростей призводять до зниження рівня кисню у воді, утворення мертвих зон і викидів парникових газів (метану і CO₂), що в кінцевому підсумку погіршує екологічну ситуацію.
Це легко побачити на ставках які зацвіли і не треба шукати океан.