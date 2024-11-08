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Польщі вдалося уникнути відключень світла завдяки імпорту електроенергії з України

Імпорт електроенергії з України врятував Польщу від відключень світла

Завдяки імпорту електроенергії з України Польщі 7 листопада, між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла – у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України.

Про це пише Rzeczpospolita, передає LIGA.net.

За повідомленням польського оператора системи передачі електроенергії Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії – і це призвело до дефіциту електроенергії в країні.

Щоб компенсувати цей дефіцит, Польща була змушена імпортувати електроенергію з України, Німеччини та Швеції.

6 листопада, вдруге в історії Польщі мережевий оператор закликав подавати до системи додаткову потужність або знижувати її споживання.

Це сталося, зокрема, через високий попит, низькі прогнози вітрової генерації та відсутність електроенергії з традиційних джерел.

Вперше PSE оголошували "період загрози" через занадто низький резерв потужності в енергосистемі у вересні 2022 року.

Також читайте: "Укренерго" погодило технічні умови на приєднання понад 1,3 ГВт розподіленої генерації

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії в порівнянні з вереснем на 58% – до 181 тис. МВт-год. Водночас у порівнянні з жовтнем 2023 року імпорт електроенергії до України зріс у 9,5 раза.

До того стало відомо, що Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Автор: 

імпорт (2371) Польща (2466) електроенергія (4313) відключення світла (608)


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Топ коментарі
+11
це стандартні перетоки ее, які відбуваються постійно. Треба дивитися місячні споживання, щоб зрозуміти хто ти - нетто імпортер чи експортер.
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08.11.2024 10:40 Відповісти
+8
Ну відключень же не було по Україні, Польща нам продавала коли в нашій мережі були проблеми, то чого ви ниєте, чи давайте не виручати сусідів зовсім.

Тим більше що це як ніяк валюта.
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08.11.2024 10:28 Відповісти
+7
У когось вводили графіки аварійного відключення? В Одесі не помітив.
Отже, якщо є надлишок, чому не поділитись з партнерами.
Тим більше що взимку нас самим така допомога ох як знадобиться, та не раз.
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08.11.2024 10:21 Відповісти
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Брехня!ми ел.енергію не продаем(як сказали нам перед піднятям цін)
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08.11.2024 10:17 Відповісти
це стандартні перетоки ее, які відбуваються постійно. Треба дивитися місячні споживання, щоб зрозуміти хто ти - нетто імпортер чи експортер.
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08.11.2024 10:40 Відповісти
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08.11.2024 11:11 Відповісти
Так в нас же немає потужностей!!! Самім замало, кожен день кричать не вмикати прилади бо блекаут нападе!!!
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08.11.2024 10:19 Відповісти
Ну відключень же не було по Україні, Польща нам продавала коли в нашій мережі були проблеми, то чого ви ниєте, чи давайте не виручати сусідів зовсім.

Тим більше що це як ніяк валюта.
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08.11.2024 10:28 Відповісти
Так валюта, як і збіжжя!
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08.11.2024 10:39 Відповісти
"8 листопада Укренерго" зазначили, що в години максимального споживання - вранці та ввечері - в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Також там закликали не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 07:00 до 11:00 вранці та з 16:00 до 21:00 у вечірні години.
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08.11.2024 11:20 Відповісти
Вимкнення були? як бачимо не було, а якщо був надлишок то чому його не продати.
Є раптові коливання споживання у звязку з похолоданням і які деколи важко передбачити.

Потрібно будувати підземні сховища електроенергії але акумуляторні дуже дорогі.

А надземні штучні водойми куди закачується вода при надлишку і потім віддається при потребі як мінГЕС, наразі небезпечно через ракетні удари.
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08.11.2024 11:48 Відповісти
То шо, скласти лапки та сидіти? Шо заважало з 14 року будувати? А з 19?
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08.11.2024 12:36 Відповісти
потужність вимірюється в Вт (МВТ, ГВт....),
електроЕнергія це Вт*години.

виходить так, що всі слова начебто правильно написані але .......🤓🧐👀
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08.11.2024 10:21 Відповісти
11-00...14-00 - це три години
2700 МВт/год....
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08.11.2024 12:43 Відповісти
хто це вам таке сказав? перемножити 3*900 дуже просто (математик 😂), ось тільки по тексту написано не про потужність, а про "900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України".
ось тепер, згідно тексту отримаєте потужність, яка потрібна була аби забезпечити "уникнути відключень світла" = 300 МВт.
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08.11.2024 13:37 Відповісти
Добре, по тексту;
"між 11:00 і 14:00, вдалося уникнути відключень світла - у той проміжок часу Польща отримувала близько 900 МВт аварійного імпорту електроенергії з України."

Перекладаю - протягом 3х годин Україна забезпечувала передачу 900 Мвт потужності (миттєвої, якщо так подобається). В повідомленні спеціально вказали години споживання.

Перкладаю ще раз на хлопський розум: Україна підключила дп елмережі Польщі бензиновий генератор потужністю 900Мвт на три години. Скільки кВт/год виробив генератор?
Правильно - 2 700 000 квт/год
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08.11.2024 14:09 Відповісти
ви хто по фаху? не можна передати потужність. потужність - характеристика генератора, тобто з вашого Перекладу слідує, Україна перевезла дві ТЕЦ (ТЕС) до Польщі.

надавайте переклади розуміння НУШ щодо енергетики іншим.

бувайте.
щасти вам.
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08.11.2024 14:43 Відповісти
І тобі удачі.
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08.11.2024 15:25 Відповісти
У когось вводили графіки аварійного відключення? В Одесі не помітив.
Отже, якщо є надлишок, чому не поділитись з партнерами.
Тим більше що взимку нас самим така допомога ох як знадобиться, та не раз.
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08.11.2024 10:21 Відповісти
Питання не в тому, "чому не поділитись з партнерами", а в тому, чому постійно брехати власному населенню про те, що "Експорт електроенергії не відбувається і не планується", як це можна щоденно прочитати на усіх каналах Укренерго в Телеграм чи Фейсбук,
Якщо в нас були залишки, а в них недостача, то скажіть про це, а не брешіть
Брехня - це неповага, яка за останні 6 років захопила просто усю країну в усьому!
73% (до яких, бузсумнівно відноситесь і Ви) усе це бачуть, але й надалі бекають по-баран'ячі (як Ви тут)
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08.11.2024 11:04 Відповісти
а в цій новині не написано, що УКРАЇНА ДОПОМОГЛА ПОЛЬЩІ ТА ЕКСПОРТУВАЛА ЕЛЕКТРИКУ ДО ПОЛЬЩІ?? Чи аби поскиглити???
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08.11.2024 11:12 Відповісти
Ви дуже сильно помилились стосовно мого вибору у 2019-му.
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08.11.2024 11:20 Відповісти
Боже, ну як у зрілому віці можна бути такими "темними", вибачте Вам же написали - АВАРІЙНО допомогли. Шо не ясно??? А взагалі перетоки (балансування) електроенергії відбуваються постійно
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08.11.2024 11:36 Відповісти
ЗЄБУБОЧКА, я не пишу, що не треба допомагати у разі необхідності, Але не треба при цьому брехати.
І бреше не Цензор у цій новині, а Укренерго, Міненерго, Yasno та усякі інші ДТЕКи, яких у нас чомусь останніми роками поналізла неймовірна безліч.
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08.11.2024 11:59 Відповісти
До чого тут Зеленський я не зрозумів. Но то таке. А в чому брехня? Що війна таки руйнує енергетику? Бо місцеві "фахівці" розповідають, що руйнування електростанцій ніяк не впливає на енергосистему, а електрику продають, відключаючи населення України. Коли стається аварія - неможливо назвати точний час відновлення тим більше під час бойових дій. У мене ніяких претензій до "Укренерго" немає по факту енергопостачання. Бо його могло (енергопостачання) взагалі не буде декілька діб
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08.11.2024 12:11 Відповісти
"останніми днями через недостатній вітер вітрові електростанції майже припинили виробництво електроенергії - і це призвело до дефіциту електроенергії в країні."

Ось, до чого призводить ідіотизм переходу на вітрову генерацію!
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08.11.2024 10:58 Відповісти
Ідіотизм не в самому переході на ВЕС та СЕС так як альтернативи їм немає, треба закривати споживання викопних видів палива.

А ідіотизм в тому що не будували засоби зберігання електроенергії, які балансують енегосистему з великою часткою відновлювальної енергетики, а зелений тариф це був просто засіб викачування державних коштів.
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08.11.2024 11:52 Відповісти
треба закривати споживання викопних видів палива. - ідіотизм.
засоби зберігання електроенергії, які балансують енегосистему - цього не було ніколи... і ось знову.
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08.11.2024 16:38 Відповісти
Ідіримзм дальше палити в атмосферу стільки вуглекислого газу та не думати про що залишиться після нас.
А також ідіотизм не користуватись енергією Сонця яка перевищує всі запаси викопних ресурсів, той же вітер це також енергія Сонця.
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08.11.2024 17:33 Відповісти
Ідіотизм - вірити в те, що вуглекислий газ змінює клімат. Клімат змінюється періодично в обидва боки без втручання людини
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08.11.2024 19:49 Відповісти
Важко розмовляти з людиною яка прогуляла фізику в школі.
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08.11.2024 21:24 Відповісти
Так клімат змінюється часто, але в даному випадку, надлишок вуглекислого газу, метану та вирубка дерев які цей газ переробляли призводить до теплової ковдри яка піднімає температуру.
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08.11.2024 21:27 Відповісти
Важко розмовляти з людиною, яка не розуміє і не знає балансу і складу газів у повітрі.
%% вуглекислого газу в повітрі незначний і постійний. Спробуйте знайти в мережі цифри самі.

При цьому цей відсоток регулюється більшою мірою океаном, а не наземною рослинністю. Від %% вуглекислого газу пропорційно залежать %% кисню - зміни яких миттєво відчує будь-яка людина. Клімат змінюється поступово кожні 13 тисяч років, в обидва боки. Повний цикл 26 тис. років.
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08.11.2024 21:44 Відповісти
Парникові гази, такі як CO₂, мають особливу здатність поглинати і повторно випромінювати інфрачервоне випромінювання (тепло). В тому їх основна проблема земля не остиває умовно, та більше поглинає випромінювання.

Вміст вуглекислого газу за період від 1900 року зріс на 44%, що збільшило поглинання інфрачервоного випроміювання в 1.5 рази. Метан ще важчий газ в цьому плані і він більш фактично є парниковим газом.

Ці фактори *************** вирубкою дерев 30% світовго покрову, що пришвидшило циркуляцію води. Та збільшує поглинаючий фактор.

Щодо переробки СО2 то рослинність 25% а окена 33% але так океан більше поглинає тому що він розчиняється в воді але це має побічний ефект збільшує кислотність води. Це явище відоме як киснева деградація або океанічна кислотність. Забруднення океану, особливо надмірне скидання поживних речовин (наприклад, азоту і фосфору з сільськогосподарських добрив), може збільшити рівень кислотності.

Підвищена кислотність води негативно впливає на морські екосистеми, особливо на коралові рифи та організми з вапняковими оболонками (наприклад, молюски, корали, планктон), що важливі для вуглецевого циклу. Це також може знижувати здатність океану продовжувати поглинати CO₂, оскільки хімічний баланс води змінюється. Багато коралових рифів гинуть зараз прогресуючими темпами.

Надмірне забруднення поживними речовинами, як-от азот і фосфор, призводить до цвітіння водоростей, що викликає евтрофікацію. Це створює зони з дуже низьким вмістом кисню, відомі як мертві зони, де більшість морського життя не може вижити.Ці зони мертвих вод обмежують поглинання CO₂ морськими організмами і можуть погіршувати здатність океану зберігати вуглець, оскільки біологічні процеси, що відповідають за вуглецевий цикл, сповільнюються.
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08.11.2024 22:15 Відповісти
Продовжувати чи завершишити умнічати, в тому питанні, де хтось знає більше а ви пишете дурниці.
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08.11.2024 22:17 Відповісти
ви, ви пишете дурниці, повторюючи псевдонаукові теорії лівацьких шахраїв смислами
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08.11.2024 23:30 Відповісти
Запустіть невелику кількість вуглекислого газу в акваріум і побачите яка теорія псевдонаукова, газовану воду як роблять, а загибель рифів можна фізично побачити, так і як вирубку лісів та велику кількість природніх катаклізмів через пришвидшення циркуляції води та підвищення температури. Падіння вилову риби і т.д. це все ефекти життєдіяльності людини.

Також вміст шкідливих домішок від автомобілів та ріст вуглекислого газу в містах можна легко оприділити звичайним тестом повітря, в моєму місті якість повітря перевищує допустимі норми в 3 рази те саме в інших великих містах.
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09.11.2024 12:37 Відповісти
Ви продовжуєте говорити псевдонауковими описовими гаслами, не маючи поняття про кількісний вміст повітря і плутаючи % %% газів у повітрі із забрудненням повітря. Потепління клімату не має відношення до забруднення повітря і води.

До речі, забруднення води фосфатами веде до зростання водоростей - тобто до поглинання вуглекислого газу і виділення кисню.
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09.11.2024 12:53 Відповісти
забруднення води фосфатами веде до зростання водоростей - тобто до поглинання вуглекислого газу і виділення кисню. ****...ш повна

Спочатку забруднення води фосфатами може збільшити поглинання CO₂ за рахунок росту водоростей, негативні наслідки цього процесу значно переважають потенційні переваги.

Подальше розкладання водоростей призводять до зниження рівня кисню у воді, утворення мертвих зон і викидів парникових газів (метану і CO₂), що в кінцевому підсумку погіршує екологічну ситуацію.

Це легко побачити на ставках які зацвіли і не треба шукати океан.
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09.11.2024 13:14 Відповісти
Ага, а тваринництво веде до знищення рослинності і до вироблення метану через вироблення кишкових газів
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09.11.2024 13:50 Відповісти
Не скигліть. В нас не електроенергії не вистачає. В нас знищено (майже) інфраструктуру - розподільчі станції. Без них навіть якщо ти по пояс в електроенергії будеш купатися, розподілити її немає можливості. Потроху наші енергетики відновлюють обладнання, міняють, ховають. Але це справа не одного дня і навіть місяця.
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08.11.2024 11:15 Відповісти
Це так. А ось коли казали шо треба армію фінансувати у 19 році, хтось казав шо не треба, бо на шашлик не залишиться
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08.11.2024 11:22 Відповісти
ну послухайте, в нас не тільки у 2019-му так казали. В нас і тЮлька свого часу казала, що "нам армія не потрібна бо нам немає з ким воювати", і навіть відмінила строковий призов.. Тож... Тож..
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08.11.2024 12:28 Відповісти
Та при бабі йулі не було війни з кацапією, не було загарблено частину донбасу та крим, ні? Не перекладайте з пустого в зелене та порожнє
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08.11.2024 12:33 Відповісти
В Грузії була!!!! А ще до того - гібридна в Молдові. Тож війна в Україні була цілком передбачувана подія..
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08.11.2024 12:48 Відповісти
Для кого перебачувана? Для зеленого, який попри війну на дорогах крав замість того шоб ракети робити? Де грім-2?
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08.11.2024 13:07 Відповісти
Для всіх. І для наступних президентів, і для свідомих громадян.
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08.11.2024 13:50 Відповісти
Ьак шо там у 19 році відбулося? Не переводьте стрілки. Якшо ми будемо витрачати гроші на армію, то нам не вистачить на дороги? Чи не було такого. ? Так ось питання- якби були ті ракети як грім-2 зроблені, чи було б те що зараз?
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08.11.2024 14:10 Відповісти
Було б. Ще у 1992-му було зрозуміло, що раша не може пробачити розвалу срср.
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08.11.2024 15:16 Відповісти
навіть не намагайтеся порівнювати можливості рашки та України. Чи вам нагадати якими ресурсами володіє рашка? Нагадати як вся Європа 30 років "спонсорувала" рашку, нагадати?? Тож навіть 2 сотні або 3 Грім-2 кардинально не змінили б стану речей та зазіхань рашки на Україну. Факторів багато насправді, і втрата ядерного потенціалу, і економічна криза з 2009 року. І засилля кацапських посіпак у владі України. У 2020-му році почався ковід, якщо ви забули про це. Тому майже всі виробництва опинились у стані якщо не колапсу, то близького до нього. Досить вже спекулювати на цій темі.
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08.11.2024 15:24 Відповісти
Знищена маневрова генерація
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08.11.2024 11:38 Відповісти
на жаль так і є((.
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08.11.2024 12:35 Відповісти
Для всіх зрадофілів: 7 листопаду сонячні станції видавали по максимуму для цієї пори року.
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08.11.2024 12:30 Відповісти

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