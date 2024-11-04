Україна зменшила імпорт електроенергії у жовтні вдвічі

У жовтні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії у порівнянні з вереснем на 58% – до 181 тисячі МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини, 32,8% від загального обсягу. На другому місці Словаччина – 25,4%, а на третьому – Румунія із 24,8%.

Загалом, обсяг імпорту електроенергії скоротився за усіма напрямами – найбільше, з Польщі, на 77%.

Водночас у порівнянні з жовтнем 2023 року, імпорт електроенергії до України зріс у 9,5 раза.

Як повідомлялося, Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

У вересні Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.