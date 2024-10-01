Україна зменшила імпорт електроенергії у вересні

Упродовж вересня Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. Із Польщі загалом у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.

Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини становить 24,5%. Із Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів – це реімпорт з Румунії.

У порівнянні з вереснем 2023 року, імпорт електроенергії протягом першого місяця осені цього року виріс в понад 18 разів.

Наприкінці липня повідомлялося, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.

У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.