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Україна зменшила імпорт електроенергії у вересні

електроенергія,електрика,світло,леп

Упродовж вересня Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.

Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

Зазначається, що поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. Із Польщі загалом у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.

Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини становить 24,5%. Із Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів – це реімпорт з Румунії.

Імпорт електроенергії у вересні 2024 року

У порівнянні з вереснем 2023 року, імпорт електроенергії протягом першого місяця осені цього року виріс в понад 18 разів.

Наприкінці липня повідомлялося, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.

У серпні Україна скоротила імпорт електроенергії на 43%, у порівнянні з попереднім місяцем – до майже 474 тис. МВт-год.

Автор: 

імпорт (2341) електроенергія (4261)


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При тому стані, що прогнозується, ніякий імпорт нам не допоможе. Все потрібно було починати будувати, ще після першої зими. Але в Зельоних інші плани і пріоритети.
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01.10.2024 14:03 Відповісти

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