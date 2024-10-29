Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку

Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Так, з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт.

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфрастуктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом НЕК "Укренерго" опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту електроенергії з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.

Як повідомлялося, у вересні Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год.