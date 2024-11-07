"Укренерго" погодило технічні умови на приєднання понад 1,3 ГВт розподіленої генерації

"Укренерго" видало та погодило технічні умови на підключення до мереж понад 1,3 ГВт розподіленої генерації.

Про це заявив т.в.о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт на 10 Київському міжнародному економічному форумі, передає Укрінформ.

"На сьогодні ми видали й погодили технічні умови понад 1 350 МВт розподіленої генерації. Більшість об'єктів – це газова пікова генерація", – розповів Брехт.

За його словами, зараз кожна область визначає свою потребу в об'єктах генерації для забезпечення електропостачання споживачів та критичної інфраструктури.

Своєю чергою "Укренерго" підготувало свої рекомендації щодо розвитку енергетики в кожному регіоні.

Брехт зазначив, що 20-25% генерації мають займати пікові потужності, 10-15% у регіональних енергоміксах – установки зі зберігання енергії.

Наприкінці жовтня Брехт заявляв, що в шести прифронтових та прикордонних з Росією областях потрібно активізувати зусилля енергетиків, місцевої влади та бізнесу щодо побудови децентралізованої генерації.

До того повідомлялося, що "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.