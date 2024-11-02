РУС
Новости
В ближайшие 2-3 недели введение графиков отключений света не предполагается, - "Укрэнерго"

Відключення світла

Несмотря на небольшой дефицит электроэнергии, украинская энергосистема сохраняет стабильность.

Об этом сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Сейчас "Укрэнерго" не предусматривает введения графиков отключений в ближайшие 2-3 недели, в частности благодаря успешным ремонтам на АЭС, укреплению защиты критической инфраструктуры и договоренностям с европейскими партнерами об увеличении возможного импорта электроэнергии.

Также читайте: Оснований для отключений света пока нет, - "Укрэнерго"

Прогнозы относительно возвращения графиков отключения света, которые распространяются в СМИ, были опровергнуты: Владимир Величко, член наблюдательного совета "Центрэнерго", лишь отметил, что возможность отключений возникнет в случае проблем с поддержанием энергобаланса, однако не дал конкретных сроков.

Кроме того, Рябцев призвал не нагнетать ситуацию и информировать население без преувеличений, однако признал, что возможность сбоев существует не только из-за российских атак, но и из-за других факторов.

Читайте также: При условии продолжения атак на энергосистему ограничение мощности электрической энергии в критические дни будет не более 8 часов, - "Укрэнерго"

Относительно роста тарифов на электроэнергию, ожидается, что с мая 2025 года цены могут повыситься из-за отмены спецобязательств, которые обеспечивали доступную цену на электроэнергию и природный газ для населения.

Укрэнерго (664) отключение света (435)
Топ комментарии
+5
Вчора передбачали відключення , а сьогодні передумали ,
так як знову вирішили підняти цени на єлектроєнергію !!
показать весь комментарий
02.11.2024 23:45 Ответить
+5
Для тих, хто купальники та плавки купував у 2022 році, щоб поїхати у звільнений Крим.

Для тих, хто вірив у кінець війни у 2023.

Для тих, хто вірить Зеленському та його призначенцям і зараз.

Для інфантильних людей з магічним сприйняттям світу.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:47 Ответить
+4
До першого серйозного обстрілу ці прогнози.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:38 Ответить
До першого серйозного обстрілу ці прогнози.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:38 Ответить
Або хотєлок підвищення тарифів.
показать весь комментарий
03.11.2024 00:36 Ответить
Для кого була ця інформація????
показать весь комментарий
02.11.2024 23:42 Ответить
Для тих, хто купальники та плавки купував у 2022 році, щоб поїхати у звільнений Крим.

Для тих, хто вірив у кінець війни у 2023.

Для тих, хто вірить Зеленському та його призначенцям і зараз.

Для інфантильних людей з магічним сприйняттям світу.
показать весь комментарий
02.11.2024 23:47 Ответить
До цього переліку завжди треба добавляти: та інші недоумки з 73% виборців 2019 року, бо хтось з них себе не побачить у вашому переліку і образиться!
показать весь комментарий
03.11.2024 00:44 Ответить
Вчора передбачали відключення , а сьогодні передумали ,
так як знову вирішили підняти цени на єлектроєнергію !!
показать весь комментарий
02.11.2024 23:45 Ответить
Ціни
показать весь комментарий
02.11.2024 23:56 Ответить
Значить, будуть...
показать весь комментарий
02.11.2024 23:57 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2024 00:15 Ответить
Отже будуть відключення світла без графіків?
показать весь комментарий
03.11.2024 01:13 Ответить
А,шож таке,у фереге заморозки будуть?
показать весь комментарий
03.11.2024 01:56 Ответить
Безмозгла з яінатом вже сьогодні 3,14зданули оркам старт своїми заявами ,ще й ці перднули ,чекаємо ....
показать весь комментарий
03.11.2024 18:02 Ответить
 
 