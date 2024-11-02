В ближайшие 2-3 недели введение графиков отключений света не предполагается, - "Укрэнерго"

Несмотря на небольшой дефицит электроэнергии, украинская энергосистема сохраняет стабильность.

Об этом сообщил Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Сейчас "Укрэнерго" не предусматривает введения графиков отключений в ближайшие 2-3 недели, в частности благодаря успешным ремонтам на АЭС, укреплению защиты критической инфраструктуры и договоренностям с европейскими партнерами об увеличении возможного импорта электроэнергии.

Прогнозы относительно возвращения графиков отключения света, которые распространяются в СМИ, были опровергнуты: Владимир Величко, член наблюдательного совета "Центрэнерго", лишь отметил, что возможность отключений возникнет в случае проблем с поддержанием энергобаланса, однако не дал конкретных сроков.

Кроме того, Рябцев призвал не нагнетать ситуацию и информировать население без преувеличений, однако признал, что возможность сбоев существует не только из-за российских атак, но и из-за других факторов.

Относительно роста тарифов на электроэнергию, ожидается, что с мая 2025 года цены могут повыситься из-за отмены спецобязательств, которые обеспечивали доступную цену на электроэнергию и природный газ для населения.