При условии продолжения атак на энергосистему ограничение мощности электрической энергии в критические дни будет не более 8 часов, - "Укрэнерго"
В НЭК "Укрэнерго" предвидят, что зима 2024-2025 будет самой тяжелой за прошедшие три года и готовятся к нескольким возможным сценариям ее прохождения.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Три варианта, которые, в том числе, учитывают наихудший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", - уточнил Брехт.
Он добавил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.
И подчеркнул, что это тяжелая потеря. В то же время "Укрэнерго" имеет план восстановить эти мощности.
Худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают, - продолжение массированных атак России по объектам генерации.
"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - пояснил Брехт.
