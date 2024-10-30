РУС
Новости
При условии продолжения атак на энергосистему ограничение мощности электрической энергии в критические дни будет не более 8 часов, - "Укрэнерго"

Скільки не буде світла взимку: відповідь Укренерго

В НЭК "Укрэнерго" предвидят, что зима 2024-2025 будет самой тяжелой за прошедшие три года и готовятся к нескольким возможным сценариям ее прохождения.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Три варианта, которые, в том числе, учитывают наихудший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", - уточнил Брехт.

Он добавил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

И подчеркнул, что это тяжелая потеря. В то же время "Укрэнерго" имеет план восстановить эти мощности.

Читайте также: У Украины есть краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, - гендиректор ДТЭК Тимченко

Худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают, - продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - пояснил Брехт.

Читайте также: Украина способна пройти зиму без отключений света, - Галущенко о заявлении ООН о возможных отключениях света по 18 часов

Укрэнерго (664) отключение света (434)
Видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела написало, що Росія та Україна за посередництва Катару розпочали "попередні обговорення щодо призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної".
30.10.2024 00:28 Ответить
Ух які ж нахрюки то. 🤣
30.10.2024 14:52 Ответить
Взимку побачимо...

Жаль тільки, що ніхто з ЗЕлених призначенців ще ні разу не відповів за свою балаканину.
30.10.2024 00:58 Ответить
трохи подушать нас відключеннями...потім піднімуть ціну на електрику й відключення припиняться..
30.10.2024 04:24 Ответить
Часом відключення не припинились після того, як навантаження впало, бо погода вже ставила нормальною?🤔🤔
30.10.2024 14:53 Ответить
Ну раз пішли такі заяви, то чекати треба одного - чергового обстрілу з усім відомими наслідками
30.10.2024 05:57 Ответить
Как всегда электрики нас обрадовали.
30.10.2024 07:02 Ответить
оракули, ***. А якщо більше чи відповість Брех за базар?
30.10.2024 12:06 Ответить
Ну так! Населенню треба ж створити такі умови, щоб воно почало верещати, щоб зельц скоріше домовлявся з пу про здачу України!
Влітку були лише зіпсовані холодильники, а взимку варіантів багато: водогони, каналізація, теплові мережі.
31.10.2024 07:41 Ответить
 
 