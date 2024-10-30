При условии продолжения атак на энергосистему ограничение мощности электрической энергии в критические дни будет не более 8 часов, - "Укрэнерго"

В НЭК "Укрэнерго" предвидят, что зима 2024-2025 будет самой тяжелой за прошедшие три года и готовятся к нескольким возможным сценариям ее прохождения.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

"Три варианта, которые, в том числе, учитывают наихудший сценарий - продолжение массированных обстрелов инфраструктуры, передающей сети, объектов генерации и так далее", - уточнил Брехт.

Он добавил, что весной из-за обстрелов РФ Украина потеряли 9 ГВт генерирующей мощности, что равно летнему потреблению электроэнергии Нидерландами, или ночному потреблению электроэнергии Украиной летом.

И подчеркнул, что это тяжелая потеря. В то же время "Укрэнерго" имеет план восстановить эти мощности.

Худший сценарий прохождения зимы, который рассматривают, - продолжение массированных атак России по объектам генерации.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - пояснил Брехт.

