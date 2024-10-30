За умови продовження атак на енергосистему, обмеження потужності електроенергії в критичні дні буде не більше 8 годин, - "Укренерго"

В НЕК "Укренерго" передабачають, що зима 2024-2025 буде найважчою за минулі три роки та готуються до декількох можливих сценаріїв її проходження.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - уточнив Брехт.

Він додав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

Та підкреслив, що це важка втрата. Водночас "Укренерго" має план відновити ці потужності.

Читайте: Споживання електроенергії знижується, але вранці та ввечері є дефіцит, – Укренерго

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - пояснив Брехт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України, - СБУ. ФОТО