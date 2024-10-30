УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7982 відвідувача онлайн
Новини
9 573 9

За умови продовження атак на енергосистему, обмеження потужності електроенергії в критичні дні буде не більше 8 годин, - "Укренерго"

Скільки не буде світла взимку: відповідь Укренерго

В НЕК "Укренерго" передабачають, що зима 2024-2025 буде найважчою за минулі три роки та готуються до декількох можливих сценаріїв її проходження.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - уточнив Брехт.

Він додав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

Та підкреслив, що це важка втрата. Водночас "Укренерго" має план відновити ці потужності.

Читайте: Споживання електроенергії знижується, але вранці та ввечері є дефіцит, – Укренерго

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - пояснив Брехт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовця "Укренерго", який виправдовував ворожі удари та заперечував державність України, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Укренерго (2746) відключення світла (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела написало, що Росія та Україна за посередництва Катару розпочали "попередні обговорення щодо призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної".
показати весь коментар
30.10.2024 00:28 Відповісти
Ух які ж нахрюки то. 🤣
показати весь коментар
30.10.2024 14:52 Відповісти
Взимку побачимо...

Жаль тільки, що ніхто з ЗЕлених призначенців ще ні разу не відповів за свою балаканину.
показати весь коментар
30.10.2024 00:58 Відповісти
трохи подушать нас відключеннями...потім піднімуть ціну на електрику й відключення припиняться..
показати весь коментар
30.10.2024 04:24 Відповісти
Часом відключення не припинились після того, як навантаження впало, бо погода вже ставила нормальною?🤔🤔
показати весь коментар
30.10.2024 14:53 Відповісти
Ну раз пішли такі заяви, то чекати треба одного - чергового обстрілу з усім відомими наслідками
показати весь коментар
30.10.2024 05:57 Відповісти
Как всегда электрики нас обрадовали.
показати весь коментар
30.10.2024 07:02 Відповісти
оракули, ***. А якщо більше чи відповість Брех за базар?
показати весь коментар
30.10.2024 12:06 Відповісти
Ну так! Населенню треба ж створити такі умови, щоб воно почало верещати, щоб зельц скоріше домовлявся з пу про здачу України!
Влітку були лише зіпсовані холодильники, а взимку варіантів багато: водогони, каналізація, теплові мережі.
показати весь коментар
31.10.2024 07:41 Відповісти
 
 