Оснований для отключений света пока нет, - "Укрэнерго"

Підстав для відключень світла наразі немає

По состоянию на 1 ноября 2024 года оснований для введения графиков отключений света нет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже со следующей недели. По этому поводу НЭК "Укрэнерго" сообщает: По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" подтвердили, что снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет рост уровня энергопотребления.

"Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) - может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - добавили там.

Головне народ сильно налякати, а потім дати слабину... Ну такої.

Чому до війни не готували людей, чому замовчували 100% вірогідність вторгнення та наслідків? Йолопи чортові.
01.11.2024 15:52 Ответить
Як зробити людину щасливою?
Треба їй зробити ******, потім - дуже ******, і накінець, повернути просто ****** - і людина щаслива!
01.11.2024 18:47 Ответить
Сьогодні запевняють, що нема. Завтра скажуть графіки задіяли, бо самі винуваті - на клаві NumLock не вимкнули, от і перебір!
01.11.2024 16:33 Ответить
Так, не закатали в банки трьохлитрові кіловати. Не зробили закруток на зиму
01.11.2024 16:46 Ответить
После увольнения Кудрицкого сразу прекратились отключения света.
Совпадение?
01.11.2024 16:58 Ответить
все ще попереду.... буде -1С і відразу почнуть відрубати
