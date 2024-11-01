Оснований для отключений света пока нет, - "Укрэнерго"

По состоянию на 1 ноября 2024 года оснований для введения графиков отключений света нет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня некоторые СМИ распространили информацию о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже со следующей недели. По этому поводу НЭК "Укрэнерго" сообщает: По состоянию на сегодня, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" подтвердили, что снижение температуры воздуха в начале следующей недели действительно прогнозируемо повлечет рост уровня энергопотребления.

"Но понадобится ли при этом применение отключений (в частности, бытовых потребителей) - может спрогнозировать только НЭК "Укрэнерго", которая прогнозов по применению мер ограничения пока не предоставляла", - добавили там.

